Με ομόφωνη απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λασιθίου, ο 55χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της Jean Hanlon, της οποίας το άψυχο σώμα είχε βρεθεί να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου τον Μάρτιο του 2009, με το δικαστήριο να του αναγνωρίζει μειωμένο καταλογισμό.

Στον 55χρονο πρώην σύντροφο του θύματος επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 10 ετών. Ωστόσο, αποφασίστηκε η έφεσή του να έχει αναστέλλουσα δύναμη, υπό την προϋπόθεση της τήρησης συγκεκριμένων περιοριστικών όρων.

Συγκεκριμένα, ο καταδικασθείς υποχρεούται να παρακολουθείται σε μηνιαία βάση από την Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, ενώ για την εξέλιξή του θα συντάσσεται κάθε μήνα σχετική έκθεση, η οποία θα διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Λασιθίου.

Η αίθουσα ήταν συναισθηματικά φορτισμένη κατά την απαγγελία της απόφασης, με τους γιους της άτυχης γυναίκας να ξεσπούν σε λυγμούς.

«Τελικά, η φωνή της μαμάς ακούστηκε»

Εμφανώς συγκινημένα τα τρία παιδιά της Jean Hanlon, στις δηλώσεις τους έξω από τα Δικαστήρια Νεάπολης εξέφρασαν τη χαρά και την ανακούφισή τους για την απόφαση, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά «τελικά η φωνή της μαμάς ακούστηκε».

«Η απόφαση επιβεβαίωσε αυτό που πιστεύαμε για 17 χρόνια», υπογράμμισαν ενώ δεν έκρυψαν και τη λύπη τους για το γεγονός ότι ο 55χρονος, όπως είπαν, θα κυκλοφορεί ελεύθερος μέχρι την έφεση.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος της οικογένειας Hanlon, κ. Απόστολος Ξυριτάκης, μίλησε για δικαίωση της οικογένειας. «Με την απόφαση αυτή θεωρούμε ότι επιβεβαιώνεται κατ’ αρχάς πως ήταν μια δολοφονική ενέργεια και όχι αυτοκτονία ή κάποιο ατύχημα. Μια δολοφονική ενέργεια από ένα άτομο, το οποίο, αρχικώς μπορεί να μην ξέραμε ποιο ήταν το κίνητρό του, ωστόσο είμαστε πλέον βέβαιοι ότι ήταν η απόρριψη από αυτήν. Το γεγονός ότι του αναγνωρίστηκε ο μειωμένος καταλογισμός, ενδεχομένως και ενισχύει και τη θέση μας ότι αυτή ήταν μια ενέργεια εναντίον της που δεν είχε λογική, αλλά δικαιολόγησε πάρα πολλά πράγματα».

Με πληροφορίες από το cretalive.gr