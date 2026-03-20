Πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ «έφαγε» ένας οδηγός που έκανε μανούβρες πλαγιολίσθησης στον λόφο του Λυκαβηττού το βράδυ της Πέμπτης, 19 Μαρτίου.

Ο εν λόγω άνδρας «έπεσε» πάνω σε έλεγχο της Τροχαίας, η οποία πραγματοποίησε εξόρμηση στο σημείο την ίδια μέρα.

Δείτε βίντεο από τις μανούβρες που πραγματοποιούσε:

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., για τα αποτελέσματα της τροχονομικής δράσης της:

«Ειδική τροχονομική δράση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., βραδινές ώρες χτες (19-3-2026) για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων στον λόφο του Λυκαβηττού.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης, αντίθετη κίνηση σε μονόδρομο κ.α., ενώ αφαιρέθηκαν 3-άδειες ικανότητας οδήγησης.

Σημειώνεται ότι κατά την τροχονομική δράση κατελήφθη οδηγός να πραγματοποιεί μανούβρες πλαγιολίσθησης για την επίδειξη ικανοτήτων και του βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση».