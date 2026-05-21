Η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών εκφράζει την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκειά της σχετικά με την εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση που συνεχίζει να επικρατεί στον θαλάσσιο δίαυλο μεταξύ Σαλαμίνας και Νέας Περάμου. Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες και αναφορές προς τις αρμόδιες αρχές, εξακολουθούν να καταγράφονται, όπως αναφέρει, διελεύσεις σκαφών με υπερβολικές και επικίνδυνες ταχύτητες εντός του στενού διαύλου, θέτοντας καθημερινά σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, των ελλιμενισμένων σκαφών, των επαγγελματιών της θάλασσας, των αλιέων και των λουομένων της περιοχής.

Βίντεο καταγράφουν διέλευση σκάφους του Ναυστάθμου μέσω του διαύλου με ταχύτητα που ξεπερνά τους 20 κόμβους, αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει: « Η συγκεκριμένη ταχύτητα, σε έναν τόσο περιορισμένο και επιβαρυμένο θαλάσσιο δίαυλο, είναι απολύτως επικίνδυνη και απαράδεκτη, καθώς προκαλεί έντονο κυματισμό και ισχυρά απόνερα με άμεσο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος. Θέλουμε να τονίσουμε με απόλυτο σεβασμό ότι τιμούμε διαχρονικά τις Ένοπλες Δυνάμεις και την προσφορά τους προς την πατρίδα και την κοινωνία. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο θεωρούμε πως οφείλουν να αποτελούν παράδειγμα υπευθυνότητας, πειθαρχίας και ασφαλούς ναυσιπλοΐας προς όλους τους συναδέλφους της θάλασσας και τους πολίτες».

Ο Πρόεδρος της Γιώργος Βάλλης, σημειώνει στην ανακοίνωση, πως το συγκεκριμένο περιστατικό επιβεβαιώνει με τον πλέον σαφή τρόπο όσα καταγγέλλονται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα από επαγγελματίες και χρήστες της περιοχής και αποδεικνύει ότι το πρόβλημα όχι μόνο παραμένει, αλλά επιδεινώνεται. Μέσα από την επιστολή ζητείται:

Η άμεση επιβολή αυστηρού ορίου ταχύτητας έως 5 κόμβων σε όλο το μήκος του διαύλου και του στενού

Η εντατικοποίηση των ελέγχων και των περιπολιών από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές

Η επιβολή κυρώσεων και προστίμων σε κάθε παραβάτη ανεξαρτήτως τύπου σκάφους

Η τοποθέτηση ευδιάκριτης προειδοποιητικής και ρυθμιστικής σήμανσης

Η άμεση λήψη ουσιαστικών προληπτικών μέτρων πριν την έναρξη και κορύφωση της θερινής περιόδου

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ασφαλούς ναυσιπλοΐας αποτελεί υποχρέωση όλων και δεν μπορεί να παραμένει σε δεύτερη μοίρα μέχρι να συμβεί ένα σοβαρό ατύχημα. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας και για την ουσιαστική παρέμβασή σας προς αποκατάσταση της ασφάλειας στον δίαυλο Σαλαμίνας – Νέας Περάμου», καταλήγει η ανακοίνωση.

Δείτε τα βίντεο: