Δύο τραγικά περιστατικά σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στη Ζάκυνθο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο τουρίστες.

Συγκεκριμένα, μια 75χρονη υπήκοος Δανίας, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Τσιλιβί.

Παρά τις άμεσες προσπάθειες ναυαγοσωστών και τη διακομιδή της με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Λίγες ώρες αργότερα, ένας 57χρονος υπήκοος Γερμανίας εντοπίστηκε επίσης χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ κολυμπούσε κατά τη διάρκεια περιηγητικού πλου με επιβατηγό – τουριστικό πλοίο στη θαλάσσια περιοχή Σπηλιές Κερίου.

Παρά τις πρώτες βοήθειες που του προσέφεραν ιδιώτες γιατροί, και τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο, κατέληξε.

Τις προανακρίσεις για τα δύο περιστατικά, έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ζακύνθου.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης, με αφορμή τα δύο τραγικά περιστατικά, προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια δύο τουριστών, μιας 75χρονης υπηκόου Δανίας και ενός 57χρονου υπηκόου Γερμανίας, που έχασαν τη ζωή τους στη Ζάκυνθο, το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου 2025.

Παρά τις άμεσες προσπάθειες διάσωσης, τα περιστατικά είχαν δυστυχώς μοιραία κατάληξη. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και επισημαίνουμε ότι αυτά τα τραγικά γεγονότα αναδεικνύουν την ανάγκη για:

• Περισσότερα μέτρα και επίβλεψη από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές στις παραλίες.

• Συστηματικούς ελέγχους στους ναυαγοσώστες, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης επάρκεια και ετοιμότητά τους.

• Έλεγχο για την ύπαρξη τσαμαδούρων και σημαδούρων, με στόχο την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών κολύμβησης.

• Ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης για τους λουόμενους, με σαφείς οδηγίες και προειδοποιήσεις.

• Απαγόρευση της κολύμβησης και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή.

Η τραγωδία αυτή πρέπει να λειτουργήσει ως καμπανάκι κινδύνου, ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα που θα αποτρέψουν την επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών.

Η ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών στα νησιά μας οφείλει να είναι απόλυτη προτεραιότητα».