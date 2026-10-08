Χαμηλά εισοδήματα, τα οποία προέρχονταν αποκλειστικά από μισθοδοσία, δήλωνε τα τελευταία χρόνια ο Φίλιππος Καμπούρης, σύμφωνα με τα στοιχεία που φέρεται να συγκέντρωσε η Οικονομική Αστυνομία από την ΑΑΔΕ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Καμπούρης είχε δηλώσει εισόδημα 5.200 ευρώ το 2021, 26.000 ευρώ το 2022, 12.400 ευρώ το 2023, 10.700 ευρώ το 2024, και 9.500 ευρώ το 2025.

Στις αποδοχές που εμφανίζονταν στην ΑΑΔΕ καταγράφονταν συνολικά εννέα φορείς και εταιρείες ως εργοδότες του. Μεταξύ αυτών, φέρεται να είχε λάβει 1.430 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής το 2024, και 2.600 ευρώ το 2025.

Υψηλότερα εισοδήματα δήλωνε η σύζυγός του, επίσης κατηγορούμενη στην υπόθεση. Συγκεκριμένα, φέρεται να είχε δηλώσει 10.100 ευρώ το 2021, 29.000 ευρώ το 2022, 38.000 ευρώ το 2023, 38.000 ευρώ το 2024 και 22.000 ευρώ το 2025.

Έγγραφα εταιρειών και μετρητά στο σπίτι

Κατά την έρευνα των Αρχών στην κατοικία του ζευγαριού στον Άλιμο, οι αστυνομικοί εντόπισαν έγγραφα που σχετίζονται με τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Παράλληλα, βρέθηκαν 3.000 ευρώ σε μετρητά, μέσα σε γυναικεία τσάντα, στο σαλόνι του σπιτιού.

Από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας προέκυψε ακόμη ότι ο Φίλιππος Καμπούρης εμφανίζεται, κατά την ΕΛ.ΑΣ., ως διαχειριστής ή συνδεόμενο πρόσωπο σε σειρά νομικών οντοτήτων, μεταξύ των οποίων διαφημιστικές και εκδοτικές εταιρείες, ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές, πολιτικές και αυτοδιοικητικές κινήσεις, μη κερδοσκοπικά σχήματα και οργανώσεις.

Η έρευνα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έδειξε, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι καμία από τις συγκεκριμένες εταιρείες δεν είχε δηλώσει ή απασχολήσει προσωπικό. Η ΕΛ.ΑΣ. θεωρεί ότι αυτό ενισχύει την εκτίμηση πως εργαζόμενοι ασφαλίζονταν μέσω άλλων εταιρειών του δικτύου που εμφανίζονταν στο όνομα τρίτων προσώπων.

Αναλήψεις 2,2 εκατ. ευρώ και 53.000 ευρώ σε θυρίδα

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στα τραπεζικά δεδομένα της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το 2021 έως σήμερα, μεταξύ των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων καταγράφηκαν πιστώσεις περίπου 630.000 ευρώ, χρεώσεις περίπου 700.000 ευρώ και αναλήψεις μετρητών συνολικού ύψους 2,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, σε θυρίδα που φέρεται να ανήκει στη σύζυγο του Φίλιππου Καμπούρη εντοπίστηκαν 53.000 ευρώ σε μετρητά. Το κρίσιμο για τις Αρχές ήταν να συνδέσουν τον ίδιο με τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες που ερευνώνται.

Οι αναρτήσεις που συνέδεσαν τον Καμπούρη με τα νυχτερινά κέντρα

Στη δικογραφία φέρονται να έχουν ενσωματωθεί αναρτήσεις του Φίλιππου Καμπούρη στο Facebook, μέσα από τις οποίες εμφανιζόταν να προωθεί και να διαφημίζει νυχτερινά κέντρα και χώρους διασκέδασης στην Αττική.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης σχόλια χρηστών προς τον ίδιο, τα οποία, κατά την ΕΛ.ΑΣ., ενίσχυσαν την εκτίμηση ότι είχε ουσιαστικότερο ρόλο στη λειτουργία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων από εκείνον που εμφανιζόταν επισήμως.

Χαρακτηριστικά, σε αναρτήσεις τρίτων προς τον ίδιο, εμφανίζονταν ευχές όπως «καλή αρχή», «καλορίζικο» και «καλές δουλειές» για νέα καταστήματα.

Ο «Κωλοτούμπας» και οι εταιρείες των «αχυρανθρώπων»

Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ρόλος προσώπων που, σύμφωνα με την έρευνα, εμφανίζονταν ως τυπικοί διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών του δικτύου.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και η τηλεοπτική φιγούρα που έχει γίνει γνωστή με το προσωνύμιο «Κωλοτούμπας», παλαιότερος καλεσμένος εκπομπών του Φίλιππου Καμπούρη.

Σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να εμφανιζόταν ως βασικός «αχυράνθρωπος» σε εταιρείες που συνδέονται με το δίκτυο, χωρίς οι Αρχές να θεωρούν ότι είχε τον πραγματικό επιχειρηματικό έλεγχο.

Η ύπαρξη τέτοιων προσώπων, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ήταν καθοριστική για τη λειτουργία του σχήματος, καθώς οι εταιρείες μπορούσαν να εμφανίζονται τυπικά στο όνομα άλλων, ενώ η πραγματική δραστηριότητα φέρεται να ελεγχόταν από διαφορετικά πρόσωπα.

Οι διάλογοι που «καίνε» τον Καμπούρη και τον «Κωλοτούμπα»

«Πάω να πάρω ένα δέκα χιλιαρικάκι και έρχομαι»

Καμπούρης: Πάω να πάρω δέκα χιλιαρικάκι έρχομαι μανάρι μου

Άννα Συνούλη: Εντάξει μωράκι μου

Καμπούρης: Πάω να πάρω ένα δεκαχίλιαρο

Άννα Συνούλη: Μμμμ

Καμπούρης: Φιλιά, φιλιά

Άννα Συνούλη: Γεια

«Αν σε πάρει κάποιος τηλέφωνο και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις στα μούτρα»

«Κωλοτούμπας»: Έλα Φίλιππε μου, τι κάνεις;

Καμπούρης: Τι έγινε Γιάννη μου; Όλα καλά;

«Κωλοτούμπας»: Καλά, όλα καλά, εδώ, εδώ

Καμπούρης: Εάν σε πάρει κανείς πού μένεις, μην, μην, μην, να το κλείσεις το τηλέφωνο.

«Κωλοτούμπας»: Εάν μου, Εάν, συγνώμη;

Καμπούρης: Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει πού μένετε; Πού μένεις; Κατά λοιπά, Να του το κλείσεις.

«Κωλοτούμπας»: Οκ, οκ Φίλιππε μου

Καμπούρης: Οκ; Και δεν δίνεις ποτέ την διεύθυνση αυτή.

«Κωλοτούμπας»: Ναι, εδώ, εδώ, εννοώ εδώ που μένω τώρα.

Καμπούρης: Εννοείται, ναι, ναι..

«Κωλοτούμπας»: Ναι Φίλιππε μου, ναι ναι

Καμπούρης: Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις στα μούτρα και του το μπλοκάρεις. Οκ;

«Κωλοτούμπας»: Ναι, Φίλιππε, ναι. Άνοιξε το μαγαζί Φιλιππάκο μου; Άνοιξε;

Καμπούρης: Όχι, και ούτε πρόκειται μάλλον. Φιλάκια

«Κωλοτούμπας»: Ωχου. Έγινε Φίλιππε μου, γεια, γεια

Καμπούρης: Γεια

Διάσημοι τραγουδιστές κλήθηκαν ως μάρτυρες

Η έρευνα επεκτάθηκε και σε γνωστούς καλλιτέχνες που είχαν εμφανιστεί ή εργαστεί σε νυχτερινά κέντρα τα οποία συνδέονται, κατά την έρευνα, με τον Φίλιππο Καμπούρη.

Μεταξύ των τραγουδιστών που, σύμφωνα με την έρευνα, εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι μέσω των εταιρειών-«φαντάσματα» περιλαμβάνονται οι εξής:

Μάκης Χριστοδουλόπουλος

Θέμης Αδαμαντίδης

Πέτρος Ίμβριος

Έφη Θώδη

Κατερίνα Στανίση

Αλέκος Ζαζόπουλος

Κέλλυ Κελεκίδου

Θάνος Πετρέλης

Αγγελική Ηλιάδη

Κώστας Καψάλης

Οι καλλιτέχνες κλήθηκαν να καταθέσουν ως μάρτυρες, καθώς εξετάζεται εάν για την εργασία τους στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις καταβάλλονταν κανονικά οι ασφαλιστικές εισφορές.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται σημαντικό, καθώς συνδέει το εταιρικό σκέλος της υπόθεσης με την πραγματική λειτουργία των νυχτερινών κέντρων και με πρόσωπα που εργάζονταν σε αυτά.

Η καταγγελία για επίθεση με μαχαίρι

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εξέτασαν και ένα περιστατικό που είχε καταγγείλει ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης στις 10 Αυγούστου 2026.

Τότε είχε αναφέρει στην Αστυνομία ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από υπάλληλο καταστήματος εστίασης στην Καλλιθέα, όπου, σύμφωνα με την κατάθεσή του, εργαζόταν ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων.

Όπως είχε υποστηρίξει, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που συζητούσε με το προσωπικό, ζητήματα αδειών, και προγραμματισμού απουσιών.

Στον ανακριτή μετά τις κακουργηματικές διώξεις

Ο Φίλιππος Καμπούρης οδηγήθηκε μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες στον Εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε κακουργηματικές διώξεις για την υπόθεση.

Κατά την έξοδό του από τη ΓΑΔΑ δήλωσε αθώος και έκανε λόγο για σκευωρία σε βάρος του.

Οι κατηγορούμενοι παραμένουν κρατούμενοι μέχρι να απολογηθούν στον αρμόδιο ανακριτή, ενώ η υπόθεση αφορά, σύμφωνα με την έρευνα, οικονομική ζημιά περίπου 5 εκατ. ευρώ σε βάρος του Δημοσίου.