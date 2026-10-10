Πώς φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο των 29 εταιρειών

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι 29 εταιρείες δεν εμφανίζονταν ως ένα ενιαίο σχήμα, αλλά φέρονται να λειτουργούσαν μέσα από δύο διαφορετικές ομάδες, με κοινά πρόσωπα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και άλλα στοιχεία επικοινωνίας.

Η βασική μέθοδος που περιγράφεται στη δικογραφία ήταν η μεταφορά εργαζομένων και δραστηριότητας από τη μία εταιρεία στην άλλη. Εταιρείες εμφανίζονταν να ασφαλίζουν προσωπικό και να δημιουργούν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, ενώ στη συνέχεια η δραστηριότητα φέρεται να περνούσε σε νέα εταιρική οντότητα, αφήνοντας τις παλαιότερες με συσσωρευμένα χρέη.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., στο σχήμα χρησιμοποιούνταν και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εκπρόσωποι εταιρειών, χωρίς να έχουν πάντοτε ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία τους.

Πάνω από 5,3 εκατ. ευρώ οι οφειλές που εξετάζει η έρευνα

Τα οικονομικά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αρχές δείχνουν το μέγεθος της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το υλικό της έρευνας, οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζονται περίπου στα 1,76 εκατ. ευρώ, από τα οποία περίπου 1,18 εκατ. αφορούν κύριες οφειλές και περισσότερα από 582.000 ευρώ πρόσθετα τέλη.

Παράλληλα, οι οφειλές προς την ΑΑΔΕ φέρονται να προσεγγίζουν τα 3,59 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που εξετάζουν οι Αρχές σε περισσότερα από 5,3 εκατ. ευρώ.

Αναλήψεις άνω των 2,2 εκατ. ευρώ στο μικροσκόπιο

Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί και στις τραπεζικές κινήσεις που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, καταγράφονται αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν τα 2,2 εκατ. ευρώ, ενώ εξετάζονται επίσης χρηματικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών και προσώπων του δικτύου.

Οι Αρχές έχουν καταγράψει πιστώσεις περίπου 630.000 ευρώ και χρεώσεις που προσεγγίζουν τις 700.000 ευρώ, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων και τη σχέση μεταξύ των διαφορετικών εταιρειών.

Από το VEGAS στα νυχτερινά κέντρα που μπήκαν στο μικροσκόπιο

Ένα από τα σημαντικότερα σκέλη της έρευνας αφορά πραγματικές επιχειρήσεις νυχτερινής διασκέδασης, στις οποίες εργάστηκαν γνωστοί καλλιτέχνες.

Στο υλικό της υπόθεσης εξετάζονται, μεταξύ άλλων, συνδέσεις εταιρειών του δικτύου με χώρους όπως το VEGAS, το Karma – πρώην «Αλάδικο» και το La Mamounia, που αργότερα λειτούργησε ως Buddha Athens Live Club.

Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν ποιος είχε στην πράξη τον έλεγχο των επιχειρήσεων, ποια εταιρεία εμφανιζόταν κάθε φορά ως εργοδότης, και μέσω ποιων εταιρειών ασφαλίζονταν οι εργαζόμενοι.

Γιατί κλήθηκαν οι τραγουδιστές στην Αστυνομία

Οι γνωστοί τραγουδιστές που εμφανίζονται στον φάκελο της υπόθεσης κλήθηκαν ως μάρτυρες και όχι ως κατηγορούμενοι.

Οι καταθέσεις τους θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι αστυνομικοί προσπάθησαν μέσα από αυτές να διαπιστώσουν ποιος τους προσέλαβε, ποιος συμφώνησε μαζί τους την αμοιβή, από ποια εταιρεία πληρώνονταν και εάν γνώριζαν σε ποια επιχείρηση εμφανίζονταν ασφαλισμένοι.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως προκύπτει ήδη από την κατάθεση του Αλέκου Ζαζόπουλου, οι καλλιτέχνες φέρονται να δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν καν ότι εμφανίζονταν ασφαλισμένοι σε συγκεκριμένες εταιρείες.

Οι εταιρείες με προσωπικό και οι κοινές συνδέσεις

Από την έρευνα στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» προέκυψε ότι 18 από τις εταιρείες είχαν απασχολήσει προσωπικό, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εργαζόμενοι εμφανίζονταν να μετακινούνται από εταιρεία σε εταιρεία.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης κοινά στοιχεία μεταξύ διαφορετικών εταιρειών, όπως διευθύνσεις έδρας, αριθμούς τηλεφώνου και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τα οποία αξιολογούνται ως ενδείξεις ότι πίσω από φαινομενικά ανεξάρτητες επιχειρήσεις υπήρχε κοινός μηχανισμός λειτουργίας.

Το βαρύ κατηγορητήριο πριν από τις απολογίες

Οι κατηγορούμενοι καλούνται να απολογηθούν για μία σειρά σοβαρών αδικημάτων που αποδίδονται κατά περίπτωση.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται κατηγορίες για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, συνέργεια στην απάτη και επαγγελματικό ξέπλυμα χρήματος, ενώ υπάρχει και κατηγορία που αφορά τη μη εμπρόθεσμη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

Αυτά θα έβαζα εγώ γιατί κάνουν το θέμα να μην είναι απλώς «τι είπαν τέσσερις τραγουδιστές», αλλά να θυμίζει στον αναγνώστη τι είναι όλη η υπόθεση, πώς δούλευε σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πόσα χρήματα εξετάζονται και γιατί οι καταθέσεις των καλλιτεχνών είναι σημαντικές.