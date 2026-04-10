Αντιδράσεις προκαλούν οι τιμές σε καφετέριες στο εμβληματικό Λιστόν της Κέρκυρας, καθώς ενόψει του Πάσχα –που αποτελεί μία από τις πιο τουριστικές περιόδους για το νησί– η τιμή του καφέ αγγίζει ακόμη και τα 9 ευρώ.

Αναγνώστης της «Ζούγκλας», προέβη σε καταγγελία σχετικά με περιστατικό σε συγκεκριμένη καφετέρια στο Λιστόν της Κέρκυρας, κάνοντας λόγο για υπέρογκες τιμές στον κατάλογο και… περίεργη χρέωση στην απόδειξη.

Σύμφωνα με τα φωτογραφικά στοιχεία που απέστειλε ο καταγγέλλων στην «Ζούγκλα», η φωτογραφία από τον τιμοκατάλογο του καταστήματος που δόθηκε στους δύο πελάτες, δείχνει ότι η τιμή του καφέ είναι 9 ευρώ.

Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της καταγγελίας αφορά στην απόδειξη που έκοψε το κατάστημα προς τους δύο θαμώνες σήμερα Μεγάλη Παρασκευή. Όπως προκύπτει από το σχετικό παραστατικό, για τους δύο καφέδες που παρήγγειλαν χρεώθηκαν συνολικά 18 ευρώ, ωστόσο στην απόδειξη που κόπηκε και τους δόθηκε, η χρέωση εμφανίζεται ως τέσσερις καφέδες αντί 4,5 ευρώ ο καθένας.

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι στην απόδειξη που εμφανίζεται η συγκεκριμένη τιμή των 4,5 ευρώ δείχνει απόλυτα λογική για ένα καφέ και το άθροισμα αντίστοιχα φυσιολογικό για τέσσερις καφέδες, σε περίπτωση πιθανού ελέγχου στο μαγαζί. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση σερβιρίστηκαν δύο καφέδες μαζί με ένα μπουκάλι νερό που κοστολογήθηκε 3 ευρώ, ενώ πληρώθηκαν συνολικά 21 ευρώ.

Τα στοιχεία του καταστήματος, τα οποία έχουν θολωθεί στην απόδειξη για ευνόητους λόγους, βρίσκονται στη διάθεση παντός ενδιαφερομένου…

Σε κάθε περίπτωση, το Πάσχα στην Κέρκυρα παραμένει μια μοναδική εμπειρία, όμως όπως φαίνεται, ο καφές με θέα το Λιστόν μπορεί πλέον να θεωρείται… πικρή πολυτέλεια.