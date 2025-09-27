Καταπέλτης είναι το βούλευμα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το τηλεοπτικό δίκτυο Star, σχετικά με τη δράση της «καφετζούς», που κατηγορείται ότι άρπαξε 850.000 ευρώ από ανυποψίαστο άνδρα, για να του λέει τα «μελλούμενα» στον καφέ. Σαν να μην έφθανε αυτό, του παρουσίασε και Τούρκους «Ιμάμηδες», από τους οποίους θα κληρονομούσε δήθεν, την αμύθητη περιουσία τους.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η καφετζού είχε πείσει τον μηνυτή, ότι συνεργαζόταν με κορυφαίους «πνευματικούς καθοδηγητές» από την Τουρκία, οι οποίοι διέθεταν τεράστιες μεταφυσικές δυνάμεις και ικανότητες. Ισχυριζόταν ότι οι καθοδηγητές αυτοί, διέθεταν την υποτιθέμενη ιδιότητα του «Τούρκου Ιμάμη» με διάφορες ονομασίες όπως Μπότης, Σουλεϊμάν και ήταν ικανοί να «δένουν με μάγια» άλλα άτομα ή να «λύνουν μάγια». Παράλληλα τόνιζε πως είχαν στην κατοχή τους τεράστια περιουσία, την οποία σκόπευαν να μεταβιβάσουν έναντι τιμήματος στον ανυποψίαστο άνδρα, αφού είχαν διαγνώσει σε αυτόν ιδιαίτερο μεταφυσικό «χάρισμα» «να βοηθάει ανθρώπους που είχαν πέσει θύματα μαγείας».

Το ….τίμημα για τον 72χρονο έφθασε το μυθικό ποσό των 850.000 ευρώ, με την «καφετζού» να ισχυρίζεται ότι τα χρήματα της τα έδινε, γιατί την είχε σαν «κόρη του».

Ποιος άνθρωπος όμως καταβάλλει πλέον του μισού εκατομμυρίου ευρώ σε μία άγνωστη στον ίδιο γυναίκα, επειδή ξαφνικά τη θεωρεί «κόρη»του;

Στο κόλπο σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν και ο σύντροφός της, ο οποίος παρουσιάστηκε στο θύμα ως συνεργάτης του Τούρκου Ιμάμη, ενώ όπως αποδείχτηκε στην πορεία, η ίδια είχε γράψει τις επιστολές που του είχε παρουσιάσει από τους δήθεν Ιμάμηδες. Στην υπόθεση κατηγορούμενοι είναι ακόμα δύο άντρες. Η καφετζού μπορεί να «προέβλεπε το μέλλον», σίγουρα όμως παρέλειψε να «δει» την προφυλάκιση της, όπως και τη δίκη της στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, που θα διεξαχθεί σε δύο εβδομάδες από τώρα.