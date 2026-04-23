Από σήμερα (23/4) η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προχωρά στην εφαρμογή της καύσης ως βασικής μεθόδου διαχείρισης των ζώων, που εντοπίζονται θετικά στον αφθώδη πυρετό. Η αποτέφρωση σε ειδικούς κλιβάνους αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη πρακτική υγειονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, για τα ζωικά υποπροϊόντα.

Η απόφαση έρχεται μετά τα προβλήματα που καταγράφηκαν σε περιπτώσεις ταφής νεκρών ζώων, όπου παρατηρήθηκαν διαρροές υγρών που ρυπαίνουν το περιβάλλον και προκαλούν έντονη δυσοσμία.

Το έργο της καύσης έχει αναλάβει μονάδα στην Καλλονή, με δυνατότητα διαχείρισης άνω των 800 ζώων ημερησίως, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη πίεση από τα κρούσματα.

Η εξάπλωση της ζωονόσου στο νησί εμφανίζεται εκτεταμένη, καθώς τα επιβεβαιωμένα περιστατικά ανέρχονται πλέον σε 53, με νέες εστίες σε Μανταμάδο, Αγία Παρασκευή, Καλλονή, Μεσότοπο και Σκαλοχώρι.

Την ίδια στιγμή, σταδιακή επαναλειτουργία καταγράφεται στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής, καθώς ορισμένα τυροκομεία ξεκινούν εκ νέου την παραλαβή γάλακτος, μετά τη διακοπή που είχε σημειωθεί τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4). Ωστόσο, οι κτηνοτρόφοι ζητούν σαφείς γραπτές οδηγίες, σχετικά με την καταγραφή των παραγόμενων ποσοτήτων και το πλαίσιο των αποζημιώσεων, εκφράζοντας ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης.