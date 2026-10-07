Ανοδικά κινείται ξανά η τιμή του πετρελαίου Brent, εντείνοντας την ανησυχία για νέες πιέσεις στις τιμές των καυσίμων.

Από τα περίπου 98 δολάρια το βαρέλι το βράδυ της Δευτέρας, η τιμή του Brent κινείται σήμερα προς τα 101,5 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο περίπου 3,5%.

Η μεταβολή των περίπου τριών δολαρίων μπορεί να φαίνεται περιορισμένη, ωστόσο είναι αρκετή για να επηρεάσει την τελική τιμή των καυσίμων στην αγορά, εφόσον διατηρηθεί.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στις ανακοινώσεις που αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, τόσο για τις τιμές των καυσίμων όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης και το σχετικό επίδομα.

Στα 2,20 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης

Η αμόλυβδη βενζίνη εξακολουθεί να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 2,20 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης για τους καταναλωτές.

Στην τιμή αυτή έχει ήδη ενσωματωθεί η επίδραση της επιδότησης των 10 λεπτών από τα διυλιστήρια.

Χωρίς τη συγκεκριμένη παρέμβαση, η τιμή της αμόλυβδης θα μπορούσε να βρίσκεται κοντά στα 2,30 ευρώ το λίτρο.

Στα 2,16 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης

Ελαφρώς χαμηλότερα κινείται το πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση πανελλαδική τιμή να διαμορφώνεται περίπου στα 2,16 ευρώ ανά λίτρο.

Στην Αττική, πάντως, υπάρχουν πρατήρια όπου οι τιμές εμφανίζονται χαμηλότερες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το πετρέλαιο κίνησης πωλείται κάτω από τα 2,12 ευρώ το λίτρο, ενώ σε συγκεκριμένα σημεία η τιμή προσεγγίζει ακόμη και τα 2,10 ευρώ.

Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, το ενεργειακό κόστος παραμένει σημαντικό βάρος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στα 75 ευρώ η μεγαβατώρα το φυσικό αέριο

Σε υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου.

Η τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 75 ευρώ ανά μεγαβατώρα, παραμένοντας αισθητά υψηλότερα από τα επίπεδα των περίπου 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα που είχαν καταγραφεί στην αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή τον Μάρτιο.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη πίεση στις ενεργειακές αγορές.

Το υψηλό κόστος ενέργειας δεν επηρεάζει μόνο τους λογαριασμούς των νοικοκυριών και τις μετακινήσεις.

Περνά και στη βιομηχανία, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής και, κατ’ επέκταση, την τελική τιμή προϊόντων και υπηρεσιών.

Πακέτο 95 εκατ. ευρώ για τη βιομηχανία

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος βρίσκεται ψηλά και στην κυβερνητική ατζέντα.

Κατά την ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα στήριξης ύψους 95 εκατ. ευρώ για τη βιομηχανία.

Η παρέμβαση αφορά συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

Μεταξύ των κλάδων που αναμένεται να ενταχθούν βρίσκονται βιομηχανίες τροφίμων, παραγωγής χαρτικών και άλλες ενεργοβόρες μονάδες, όπως οι τσιμεντοβιομηχανίες.

Στόχος της παρέμβασης είναι να περιοριστούν οι επιπτώσεις από το αυξημένο κόστος ενέργειας και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τα μέτρα αναμένεται να προωθηθούν άμεσα μέσω νομοσχεδίου.

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