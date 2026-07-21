Συνθήκες έντονης ζέστης και αποπνικτικής ατμόσφαιρας επικρατούν στο κέντρο της Αθήνας, με τους χάρτες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr να αποτυπώνουν την επιβάρυνση που προκαλούν οι υψηλές θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία για την Αττική, ο δείκτης δυσφορίας έχει σκαρφαλώσει στο «3» (πολύ ισχυρή δυσφορία) σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, ενώ σε επιβαρυμένα σημεία του αστικού ιστού προσεγγίζει και τα επίπεδα της ακραίας δυσφορίας.

Στα όριά τους οι αντοχές στο Σύνταγμα

Μέσα σε αυτό το αποπνικτικό σκηνικό, οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δίνουν τη δική τους μάχη απέναντι στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Στεκόμενοι αγέρωχοι και ακίνητοι κάτω από τον καυτό ήλιο, έρχονται αντιμέτωποι με τον συνδυασμό υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, ο οποίος εκτοξεύει τον δείκτη δυσφορίας στα ύψη.

Η στολή, τα τσαρούχια και η παραμονή σε πλήρη ακινησία υπό τον καυτό ήλιο καθιστούν τη βάρδιά τους μια πραγματική δοκιμασία αντοχής. Σε αυτές τις συνθήκες, η ανθρώπινη φροντίδα γίνεται απαραίτητη.

Όπως αποτυπώνεται στα φωτογραφικά στιγμιότυπα, ο αξιωματικός υπηρεσίας πλησιάζει τους σκοπούς για να τους προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια: ένα ποτήρι παγωμένο νερό για ενυδάτωση και το σκούπισμα του ιδρώτα από το πρόσωπό τους, καθώς οι ίδιοι οι Εύζωνες δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν ή να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους.

Η εικόνα αυτή, που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που η πρωτεύουσα πλήττεται από υψηλές θερμοκρασίες, αποτυπώνει τον σεβασμό, την αλληλεγγύη και τη συντροφικότητα που διακρίνει τα μέλη της Προεδρικής Φρουράς, συγκινώντας τους περαστικούς και τους επισκέπτες στο κέντρο της πόλης.

Στο «κόκκινο» η Αττική

Ο χάρτης του Meteo δείχνει το μεγαλύτερο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας να καλύπτεται από το κόκκινο χρώμα της πολύ ισχυρής δυσφορίας, επιβεβαιώνοντας πως οι μετακινήσεις και η παραμονή σε εξωτερικούς χώρους τις μεσημεριανές ώρες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες αποφυγή της άσκοπης έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.