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Με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο αυτές τις μέρες και το κύμα καύσωνα να είναι αισθητό σε όλη τη χώρα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) προτείνει 10 απλές, αλλά σωτήριες οδηγίες. Στόχος είναι η προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτείνει:
· Παραμείνετε σε σκιερό μέρος
· Κρατήστε το σπίτι δροσερό
· Μείνετε ενυδατωμένοι
· Τραφείτε σωστά και επαρκώς
· Μείνετε σε επαφή με οικογένεια, φίλους και γείτονες
· Ντυθείτε ανάλαφρα
· Αποφύγετε την έντονη άσκηση και τις άσκοπες μετακινήσεις
· Μην καταναλώνετε αλκοόλ
· Φροντίστε τα κατοικίδιά σας
· Μην αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια σε αυτοκίνητα χωρίς εξαερισμό