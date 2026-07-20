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Με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο αυτές τις μέρες και το κύμα καύσωνα να είναι αισθητό σε όλη τη χώρα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) προτείνει 10 απλές, αλλά σωτήριες οδηγίες. Στόχος είναι η προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτείνει:

· Παραμείνετε σε σκιερό μέρος

· Κρατήστε το σπίτι δροσερό

· Μείνετε ενυδατωμένοι

· Τραφείτε σωστά και επαρκώς

· Μείνετε σε επαφή με οικογένεια, φίλους και γείτονες

· Ντυθείτε ανάλαφρα

· Αποφύγετε την έντονη άσκηση και τις άσκοπες μετακινήσεις

· Μην καταναλώνετε αλκοόλ

· Φροντίστε τα κατοικίδιά σας

· Μην αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια σε αυτοκίνητα χωρίς εξαερισμό

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