Βίντεο/Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Το πρώτο κύμα καύσωνα του 2026 έφερε μαζί του «40αριά» για αρκετές περιοχές, οι οποίες τις επόμενες μέρες αναμένεται να πληθύνουν. Με το φαινόμενο να προβλέπεται πως θα κορυφωθεί την Τρίτη, 21 Ιουλίου, οι πολίτες ψάχνουν να βρουν πηγές δροσιάς όπου μπορούν.

Για αυτό, σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου, οι παραλίες σε Γλυφάδα και Βουλιαγμένη έχουν πλημμυρίσει με κόσμο, που αναζητά το… αντίδοτο στις υψηλές θερμοκρασίες. Οικογένειες, ζευγάρια, παρέες, αλλά και γενικότερα άνθρωποι όλων των ηλικιών απολαμβάνουν το κύμα και τον θαλασσινό αέρα από νωρίς το πρωί.

Η «Ζούγκλα» βρέθηκε στις γνωστές ακτογραμμές της Αθήνας, όπου απαθανάτισε τις στιγμές ξεγνοιασιάς των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί.

Εναέρια πλάνα από τη Γλυφάδα:

Βίντεο από το drone της «Ζούγκλας», στη Βουλιαγμένη:

Εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις δύο παραλίες: