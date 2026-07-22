Σε πλήρη εφαρμογή τίθενται από σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, τα έκτακτα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τις συνθήκες έντονης θερμικής καταπόνησης, λόγω του καύσωνα που επηρρεάζει τη χώρα.

Η σχετική εγκύκλιος, την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης, ορίζει ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να λάβουν άμεσα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα πρόληψης για το προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Κεντρικό σημείο των αποφάσεων αποτελεί η υποχρεωτική διακοπή όλων των υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών κατά τις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 13:00 έως τις 17:00. Η παύση αυτή ισχύει αυστηρά για τις περιοχές της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και για το σύνολο της Αττικής, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Το μέτρο αφορά άμεσα τη δραστηριότητα σε εργοτάξια, οικοδομές, τεχνικά έργα και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, ενώ εκτείνεται αυστηρά και στις υπηρεσίες διανομής ή μεταφοράς προϊόντων με δίτροχα, πατίνια και τροχοπέδιλα. Η υποχρέωση αυτή καλύπτει οριζόντια το σύνολο των εργαζομένων, ανεξάρτητα από τη μορφή ή το καθεστώς της απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχουν εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών.