Και επίσημα νεκρή είναι η πέμπτη εργαζόμενη που αγνοείτο μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” στα Τρίκαλα.

Σήμερα το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε η σορός της άτυχης γυναίκας, της Αγάπης Μπουνόβα, στις στάχτες του εργοστασίου, που συνεχίζει να καπνίζει.

Η Αγάπη αφήνει πίσω της τον σύζυγό της, τα παιδιά και τα εγγόνια της και προστίθεται στον κατάλογο των θυμάτων της φωτιάς στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα.

Νωρίτερα χθες στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν οι σοροί της Αναστασίας Νάσιου, της Σταυρούλας Μπουκοβάλα, της Ελένης Κατσαρού και της Βάσως Σκαμπαρδώνη, που απανθρακώθηκαν από την φωτιά.