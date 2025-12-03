Μεγάλη αλλαγή στους ελέγχους της Τροχαίας αναμένεται να εφαρμοστεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς το γνωστό αλκοτέστ δεν θα είναι πλέον το μόνο εργαλείο των Αρχών, αφού στο «οπλοστάσιο» της ΕΛ.ΑΣ. προστίθεται και η άμεση «ναρκωμέτρηση» (drug test).

Με αφορμή αυτό το γεγονός, ο Σωτήρης Καλταμπάνης, Διοικητής της Τροχαίας Αττικής, μίλησε στην ΕΡΤ, σημειώνοντας αρχικά: «Είναι στις σκέψεις της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας να έχουμε, πέρα από τον έλεγχο για αλκοόλ και για ουσίες, όπως το αναφέρατε. Νομίζω το επόμενο διάστημα θα έχουμε πιο συγκεκριμένα πράγματα να πούμε, αλλά είναι στις προθέσεις μας και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε και αυτού του είδους τους ελέγχους».

Έπειτα, πρόσθεσε: «Δεν θα είναι τόσο εύκολο, τόσο εύκολη η διαδικασία. Θα δούμε στη συνέχεια πώς ακριβώς θα το χειριστούμε και πώς θα κάνουμε τις μετρήσεις αυτές και τους ελέγχους αυτούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Τώρα είμαστε σε προπαρασκευαστικές ενέργειες. Νομίζω ότι σύντομα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, το πώς ακριβώς θα ενεργούν οι υπηρεσίες και είναι και διαφορετικά τα κόστη του ελέγχου αυτών των ουσιών από τη χρήση οινοπνεύματος».

Για το τι γίνεται στις περιπτώσεις που κάποιος δεν είναι νηφάλιος, υποβάλλεται σε αλκοτέστ και δείχνει ότι δεν έχει πιει, αλλά παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, ο Διοικητής της Τροχαίας Αττικής επισήμανε: «Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κάποιον να του κάνουμε έλεγχο. Δεν έχει εμπλακεί σε κάποιο τροχαίο ατύχημα.

Οι αιματολογικές εξετάσεις, να ξέρετε, γίνονται μόνο σε θανατηφόρα τροχαία. Διότι τα αποτελέσματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Να φανταστείτε ότι στο τελευταίο τροχαίο δυστύχημα κάναμε μια μέτρηση αλκοόλ, μας έβγαλε αρνητικό, αλλά η αιματολογική είναι αυτή που θα μας υποδείξει ξεκάθαρα το πόσο αλκοόλ είχε (καταναλώσει). Υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην έγινε καλή χρήση της προμέτρησης. Το απόλυτο, λοιπόν, το βγάζει η αιματολογική εξέταση».