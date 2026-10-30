Και τρίτη εμπρηστική επίθεση προκάλεσε ο 46χρονος δράστης, στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού, σε όχημα ακόμη μιας πρώην συντρόφου του, αυτήν τη φορά στο Νέο Ηράκλειο.

Το στέλεχος του Π.Ν. φαίνεται πως μπέρδεψε την ιδιότητά του στο Ναυτικό με αυτήν του… μπουρλιοτέρη Κανάρη, και άρχισε να βάζει φωτιές, τόσο στη Γλυφάδα όσο και στο Νέο Ηράκλειο.

Τα ξημερώματα στις 04:38 της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, έβαλε φωτιά στο όχημα μιας 49χρονης γυναίκας. Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο στην οδό Κρήτης 8, σε πυλωτή πολυκατοικίας και καταστράφηκε ολοσχερώς. Ζημιές προκλήθηκαν και σε διπλανό όχημα.

Η δράση του άνδρα, όμως, ξεκίνησε νωρίτερα, όταν είχε βάλει φωτιά σε σπίτι και αυτοκίνητα άλλων δύο πρώην συντρόφων του, στη Γλυφάδα.

Συγκεκριμένα, στη 01:45, έκανε εμπρηστική επίθεση στο διαμέρισμα 36χρονης πρώην του στην οδό Βυζαντίου 131. Ο 46χρονος έριξε εύφλεκτο υγρό και έκαψε το σπίτι.

Δεκαπέντε λεπτά αργότερα, πήγε στην οδό Νυμφών 21, στην ίδια περιοχή και έβαλε φωτιά και σε δύο οχήματα, τα οποία ανήκουν σε άλλη πρώην και στον νυν συντρόφό της.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σπίτι επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Ευτυχώς, η 36χρονη γυναίκα δεν βρισκόταν στο διαμέρισμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στα οχήματα στη Γλυφάδα κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Ο 46χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία.

Αυτήν την ώρα, καταζητείται για τους τρεις εμπρησμούς.

Βίντεο και φωτογραφίες από τον εμπρησμό στο Νέο Ηράκλειο

Οπτικό υλικό δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα από την Πυροσβεστική και τους περιοίκους.

Βίντεο και φωτογραφίες από το διαμέρισμα στην οδό Βυζαντίου

Δήλωση του πατέρα της 36χρονης

Βίντεο και φωτογραφίες από τον εμπρησμό στα οχήματα στην οδό Νυμφών