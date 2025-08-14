Τα 100.000 στρέμματα ξεπερνά η καμένη γη στις τέσσερις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών.

Δορυφορικά δεδομένα από δορυφόρους πολύ υψηλής ανάλυσης, οι οποίοι πέρασαν πάνω από τις πληγείσες περιοχές το μεσημέρι της Τετάρτης, 13 Αυγούστου 2025, επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτοντας την έκταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στη Χίο, στη Ζάκυνθο, στην Πρέβεζα και στην Κάτω Αχαΐα.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης (13/8), είχαν καεί περίπου: