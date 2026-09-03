Αναστάτωση επικράτησε αργά το απόγευμα της Τετάρτης στα Σύβοτα Λευκάδας, όταν ξέσπασε φωτιά σε επτάμετρο φουσκωτό σκάφος, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο κοντά σε εκκλησία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και πληροφορίες του corfutvnews, λίγο πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ακούστηκε έκρηξη. Εκείνη την ώρα, πάνω στο σκάφος βρισκόταν ένας άνδρας που εκτελούσε εργασίες καθαρισμού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, προκαλώντας την ολοσχερή καταστροφή του σκάφους, παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν υπό διερεύνηση.