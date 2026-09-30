Με το ενδιαφέρον στραμμένο στην σημερινή κυβερνητική ανακοίνωση για επιδοτήσεις στις τιμές των καυσίμων, περιμένουν αγορά και καταναλωτές, που βλέπουν τις τιμές να «τραβούν τον ανήφορο». Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επικείμενες εξαγγελίες που αφορούν το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, σε μια προσπάθεια απορρόφησης μέρους των αυξήσεων, που ταλανίζουν τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μία ανάλογα δύσκολη κατάσταση, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τα τέλη Φεβρουαρίου την έχουν επιβαρύνει με πρόσθετο ενεργειακό κόστος που ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως δήλωσε χθες ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν.

Το επικρατέστερο σενάριο για τις επιδοτήσεις

Στην Ελλάδα, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, το πιο πιθανό σενάριο που αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα προβλέπει παρέμβαση στην αντλία. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η χορήγηση επιδότησης ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Για την αμόλυβδη βενζίνη, αναμένεται να συνεχιστεί η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο – ένα μέτρο που χρηματοδοτείται από τα διυλιστήρια και ίσχυσε και κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

Εάν αυτό το σενάριο επιβεβαιωθεί, οι συγκεκριμένες επιδοτήσεις αναμένεται να έχουν ισχύ έως τις 15 Οκτωβρίου. Σήμερα, υπενθυμίζεται, πως η συνολική επιδότηση στο diesel κίνησης ανέρχεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο, εκ των οποίων τα 10 λεπτά καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα 5 λεπτά από τα διυλιστήρια.

Ωστόσο, οι αυξημένες τιμές των καυσίμων προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα οι ανατιμήσεις να πιέζουν τα νοικοκυριά.

«Άλμα» του diesel μέσα σε ένα μήνα

Η ανάγκη για παρέμβαση καθίσταται επιτακτική,καθώς η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης αγγίζει πλέον τα 2,22 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για μια σημαντική αύξηση, αν αναλογιστεί κάποιος ότι μόλις πριν από έναν μήνα, η αντίστοιχη τιμή κυμαινόταν στα 2,02 – 2,03 ευρώ.

Με την εφαρμογή της προωθούμενης επιδότησης των 20 λεπτών, εκτιμάται ότι η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης στην αντλία θα υποχωρήσει και θα διαμορφωθεί περίπου στα 2,17 ευρώ το λίτρο, με την πρόβλεψη βέβαια ότι οι υπόλοιπες παράμετροι και οι διεθνείς συνθήκες της αγοράς θα παραμείνουν αμετάβλητες.

Δείτε τις χθεσινές τιμές των καυσίμων ανά νομό σε όλη την χώρα, με βάσει τα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης:

Το ρευστό διεθνές τοπίο

Ωστόσο, η διατήρηση των τιμών σε σταθερά επίπεδα αποτελεί μια δύσκολη εξίσωση. Οι εξελίξεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν καθοριστικές για την ελληνική αγορά. Ειδικότερα, η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent καταγράφει έντονη μεταβλητότητα. Οι διαρκείς διακυμάνσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το γεωπολιτικό ρίσκο, καθώς επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Αυτό το περιβάλλον συνεχών μεταβολών κάνει τον σχεδιασμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων ιδιαίτερα πολύπλοκο και καθιστά δυσχερή την ασφαλή πρόβλεψη για την πορεία των καυσίμων το επόμενο διάστημα.

Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης

Την ίδια στιγμή, πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων και για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα βρεθεί στο επίκεντρο το αμέσως επόμενο διάστημα. Οι επίσημες ανακοινώσεις για το πλαίσιο διάθεσής του έχουν προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου.

Αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς, η τιμή του εκτιμάται ότι θα “φλέρταρε” με τα 2 ευρώ το λίτρο, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στα νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πέρυσι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στο €1,10 ανά λίτρο.

Η «δύσκολη» πρόβλεψη για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου

Παράλληλα με το «μέτωπο» των καυσίμων, η κυβέρνηση παρακολουθεί και την πορεία των τιμών στα βασικά αγαθά. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, από την 1η Σεπτεμβρίου, η πρωτοβουλία για τη συγκράτηση των τιμών σε προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, καθώς οι τιμές διαγράφουν έντονα ανοδική πορεία στο ράφι. Σήμερα, στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται περίπου 1.785 προϊόντα, ενώ αν αφαιρεθούν τα σχολικά είδη, η λίστα διαθέτει 1.380 κωδικούς (τρόφιμα, είδη καθαρισμού κ.ά.).

Η προσοχή πλέον στρέφεται στο κρίσιμο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου 420 προϊόντα θα παραμείνουν στο καθεστώς μειωμένων τιμών για αυτό το διάστημα, ενώ εξετάζεται η σημαντική διεύρυνση της λίστας με την προσθήκη 1.000 επιπλέον κωδικών.

Ταυτόχρονα όμως, ότι η ενεργειακή κρίση και η κατακόρυφη αύξηση του λειτουργικού κόστους πιέζουν έντονα τις επιχειρήσεις. Ορισμένες δυσκολεύονται να διατηρήσουν τις μειωμένες τιμές, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες ανατιμήσεις κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.