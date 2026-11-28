Νέες, ιδιαίτερα επιβαρυντικές συνομιλίες από τη δικογραφία της υπόθεσης των εικονικών αποδείξεων διαμονής σε ένστολους έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονταν τα παράνομα έσοδα τα βασικά στελέχη του κυκλώματος.

Με επικεφαλής τη λογίστρια «Μαρκέλλα» και τον «Γιώργο», η εγκληματική δραστηριότητα προκάλεσε στο Ελληνικό Δημόσιο οικονομική ζημιά που υπερβαίνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Τα καθημερινά «ταμεία» και οι διάλογοι μητέρας και κόρης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επικοινωνίες που καταγράφηκαν ανάμεσα στη φερόμενη ως εγκέφαλο της ομάδας και τη μητέρα της, με αντικείμενο τη διακίνηση και την παραλαβή των μετρητών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, η βασική κατηγορούμενη προχωρούσε σε σχεδόν καθημερινές αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις επιστροφές χρημάτων προς το πελατολόγιό της.

Μαρκέλλα: Θα περάσω από τη Ν… να πάρω δύο ταμεία που έχει. Το ταμείο το χθεσινό το έχεις εσύ;

Μητέρα: Ναι, μαζί μου το έφερα, μήπως το χρειαζόσουν.

(…)

Μητέρα: Έδωσες πάλι χρήμα σήμερα;

Μαρκέλλα: Έδωσα από την τσέπη μου πολύ, από αυτά που έχω εγώ, που δεν τα ξέρει κανείς. Μέχρι τέλος Δεκέμβρη θα πονέσω πολύ.

(…)

Μαρκέλλα: Εσύ έχεις πληρωθεί καθόλου;

Μητέρα: Όχι καλέ. Καλά ρε Μαρκέλλα δεν πειράζει, εντάξει, τώρα έχω από του πατέρα σου, μην αγχώνεσαι. Πότε μου έδωσες; Όταν πήγαμε στην Μυτιλήνη πέντε κατοστάρικα.

Μαρέλλα: Α, εντάξει, θυμήσου αύριο να σου δώσω λεφτά.

Ο ρόλος του αρχικελευστή στη Χίο και η «ταρίφα» των 800 ευρώ

Κομβικό ρόλο στην προσέλκυση πελατών φέρεται να είχε ένας αρχικελευστής του Λιμενικού Σώματος στη Χίο, τον οποίο συνέδεε στενή φιλία και σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης με τη «Μαρκέλλα».

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο ένστολος αξιοποιούσε την υπηρεσιακή του θέση για να εντοπίζει μετακινούμενους συναδέλφους του και να τους κατευθύνει στο κύκλωμα για την έκδοση πλαστών παραστατικών. Σε χαρακτηριστική συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο αρχικελευστής επικοινωνεί με τη μητέρα της λογίστριας προκειμένου να κανονίσουν τη χρέωση για δύο νέους πελάτες.

Αρχικελευστής: 20 μέρες, 20 μέρες όμως…. Τι τους λέω σπίτι;… Είναι Λιμενικοί, είναι δύο άτομα. Αν έχεις σπίτι να μείνουν και μαζί, αν έχεις σπίτι και χώρια, πες το μου είναι χρόνια πελάτες τους έχει η Μαρκέλλα πάνω από δέκα χρόνια απ’ την Ηγουμενίτσα είναι.

Μητέρα: Τι να τους πούμε, τι να τους πούμε τώρα;

Αρχικελευστής: Δε ξέρω τι δίνεις στη Κρήτη… Πρώτα απ’ όλα πόσο τι, ναι άμα δηλαδή ναι τώρα δε ξέρω πως το πας δηλαδή δίνεις 12 απόδειξη και πόσο τους βάζεις τη διαμονή ξέρω γω;

Μητέρα: Ε τους βάζω είκοσι πέντε ευρώ.

Αρχικελευστής: Ωραία θες να τους πω να τους βάλω και τους δύο άμα είναι για είκοσι μέρες απ’ το σπίτι και να τους πάρουμε τέσσερα και τέσσερα οχτακόσια ευρώ;

Μητέρα: Μαζί με την απόδειξη ε; Είκοσι ευρώ η μέρα δηλαδή.

Δύο ανεξάρτητα κυκλώματα με «κεντρικά» στην Ηλιούπολη και παρακλάδι στην Ιταλία

Η δράση δεν περιοριζόταν σε μία μόνο ομάδα, καθώς στην υπόθεση εμπλέκονται δύο εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν ανεξάρτητα, διαθέτοντας όμως αντίστοιχη επαγγελματική δομή. Στους χώρους τους υποδέχονταν τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, τύπωναν και σφράγιζαν τις αποδείξεις, εισέπρατταν τις αμοιβές και απέστελλαν τα παραστατικά μέσω ταχυμεταφορών σε όλη την επικράτεια.

Η πρώτη ομάδα είχε στήσει το επιχειρησιακό της κέντρο στην Ηλιούπολη, διατηρώντας παράλληλα βοηθητικό γραφείο στη Μυτιλήνη, καθώς και εταιρεία στην Ανκόνα της Ιταλίας ειδικά για την εξυπηρέτηση στελεχών του Λιμενικού.

Στην Ηλιούπολη λειτουργούσαν ισόγεια γραφεία στις οδούς Μάρκου Μπότσαρη και Βύρωνος, τα οποία εξυπηρετούσαν ως τηλεφωνικό κέντρο και «άτυπο» λογιστήριο. Το τελευταίο διάστημα, η υποδοχή των πελατών είχε μεταφερθεί σε ισόγειο χώρο εντός στοάς εμπορικού κέντρου στην οδό Βύρωνος, ώστε ο αρχικός χώρος να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το προσωπικό του λογιστηρίου.

Ακίνητα-«φαντάσματα», ανώνυμες καταγγελίες και ο τελικός απολογισμός

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2025, έπειτα από ανώνυμες καταγγελίες που ανέφεραν ότι αστυνομικοί εξασφάλιζαν μηνιαίες αποζημιώσεις έως και 5.000 ευρώ με πλαστά δικαιολογητικά. Το κύκλωμα εκμεταλλευόταν την αδυναμία των υπηρεσιών να διασταυρώσουν την πραγματική διαμονή των μετακινούμενων υπαλλήλων, χρεώνοντας από 170 έως 250 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε παραστατικό.

Βάσει στοιχείων της ΑΑΔΕ, οι εταιρείες που ήλεγχε η φερόμενη αρχηγός της πρώτης ομάδας είχαν μισθώσει ή υπεκμισθώσει περισσότερες από 173 κατοικίες ανά την Ελλάδα. Για να πείσουν τους ιδιοκτήτες, τα μέλη της ομάδας επικαλούνταν ψευδώς την ύπαρξη σύμβασης με υπουργείο για τη στέγαση ένστολων.

Στην πράξη, ωστόσο, πολλές μισθώσεις ήταν εικονικές, ενώ αρκετά από τα ακίνητα δεν διέθεταν καν ρεύμα ή νερό. Ακόμη και στις σπάνιες περιπτώσεις που υπήρχε πραγματική διαμονή, οι αποδείξεις εκδίδονταν στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αποζημίωσης, αποκρύπτοντας το πολύ χαμηλότερο πραγματικό κόστος.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 21 ατόμων, ενώ έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για ακόμη 1.325 εμπλεκόμενους και εξετάζονται 85 επιπλέον περιπτώσεις. Η συνολική επιβάρυνση για τα κρατικά ταμεία υπολογίζεται σε τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ.