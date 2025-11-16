Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Ήπιες θερμοκρασίες με αυξημένη υγρασία και μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα για τα επόμενα 24ωρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το σκηνικό, που περισσότερο θυμίζει αρχές φθινοπώρου παρά μέσα Νοεμβρίου, αναμένεται να αλλάξει από την Πέμπτη, οπότε προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και επιστροφή σε πιο «κλασικές» φθινοπωρινές συνθήκες.

Η σημερινή ημέρα εξελίσσεται με ήρεμο καιρό και διάσπαρτες αραιές νεφώσεις, ενώ η ορατότητα παραμένει περιορισμένη το πρωί και αργά το βράδυ, φαινόμενο που ενισχύεται από την υγρασία. Η ΕΜΥ σημειώνει ότι οι νότιοι άνεμοι διευκολύνουν τη μεταφορά σκόνης, η οποία αναμένεται να γίνει πιο αισθητή σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι θερμοκρασίες εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας κατά τόπους τους 22 με 24 βαθμούς. Στην Αττική, το θερμόμετρο κυμαίνεται από 10 έως 21°C, με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις και ήπιους νοτιάδες, ενώ παρόμοια εικόνα παρατηρείται στη Θεσσαλονίκη, όπου η μέγιστη φτάνει τους 22°C.

Από τη Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη, το θερμό και υγρό μοτίβο θα παραμείνει, με ενισχυμένους νοτιάδες και περισσότερη σκόνη στην ατμόσφαιρα, γεγονός που πιθανότατα θα μειώσει την ορατότητα και θα επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα. Η ΕΜΥ συνιστά προσοχή σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς οι συνθήκες μπορεί να είναι δυσμενείς για τις ευπαθείς ομάδες.

Από την Πέμπτη, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναμένεται σταδιακή μεταβολή του καιρού. Νεφώσεις, τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα επηρεάσουν αρχικά τα δυτικά και βόρεια, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας το φθινοπωρινό σκηνικό θα επικρατήσει σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι η θερμοκρασία θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τους ανέμους να στρέφονται σε βόρειους και την υγρασία να υποχωρεί. Οι πολίτες καλούνται να είναι προετοιμασμένοι για την επάνοδο πιο δροσερών και υγρών συνθηκών, μετά από το σύντομο «διάλειμμα» ζέστης και σκόνης

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ενώ η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 17 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 16 βαθμούς), 9 έως 20 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 8 έως 20 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 2 έως 17 βαθμούς), 10 έως 20 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 8 έως 22 βαθμούς στην Κρήτη, 8 έως 20 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 13 έως 22 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς που βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους σχεδόν μέτριους 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς που σταδιακά θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς σχεδόν μέτριους 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε την Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ο καιρός τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο, τα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Νωρίς το πρωί, ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, από το μεσημέρι στη Θράκη και κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο ενδέχεται να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα, στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 18 Νοεμβρίου

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με βροχές αρχικά στα δυτικά και τη Θράκη, που από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα βόρεια τμήματα. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου θα σημειωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.