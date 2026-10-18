Βελτιωμένο πρόσωπο δείχνει ο καιρός, καθώς η ηλιοφάνεια κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας και ο υδράργυρος σταδιακά ανεβαίνει.

Σήμερα Κυριακή (18/10) η θερμοκρασία αγγίζει τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να σκαρφαλώσει έως και τους 25 βαθμούς. Το σκηνικό, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Την Τετάρτη οι νοτιάδες θα κάνουν την εμφάνισή τους, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεταβολή της Πέμπτης, που θα φέρει βροχοπτώσεις στα δυτικά, με πιθανότητα επέκτασης στην υπόλοιπη χώρα την Παρασκευή.

Όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, μέχρι και την Τρίτη ο καιρός θα είναι σε γενικές γραμμές αίθριος. Από την Τετάρτη τα σύννεφα θα πυκνώσουν στη δυτική Ελλάδα, αφήνοντας περιθώριο για τοπικές ασθενείς βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Τι προβλέπεται για την Κυριακή (18/10)

Σήμερα, κάποιες νεφώσεις αναμένονται τοπικά στα βορειοανατολικά (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βορειοανατολικό Αιγαίο), με μικρή πιθανότητα για ψιλόβροχο. Στην υπόλοιπη επικράτεια ο ήλιος θα κυριαρχήσει, αν και αργότερα μέσα στη μέρα θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις, αρχικά στα δυτικά και έπειτα στις Κυκλάδες. Μικρής διάρκειας βροχές δεν αποκλείονται, αλλά δεν αναμένονται έντονα φαινόμενα.

Η θερμοκρασία καταγράφει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 20 βαθμούς.

Ωστόσο παρά την άνοδο, βρισκόμαστε λίγο κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα (στην Αττική η μέση τιμή θα έπρεπε να είναι γύρω στους 23 βαθμούς).

Παράλληλα, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα διατηρηθούν οι βορειοδυτικοί ανέμοι έως 5 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες θάλασσες θα είναι ήπιοι και μεταβλητοί.

Ήπιος καιρός μέχρι την Τρίτη, στροφή σε νοτιάδες από Τετάρτη

Οι καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα και εξασθενημένους ανέμους, θα διατηρηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω, μικρή άνοδο.

Από την Τετάρτη, το σκηνικό αλλάζει με την επικράτηση νοτιάδων. Στο Ιόνιο θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ. Η υγρασία θα αυξηθεί και τα σύννεφα θα πυκνώσουν, κυρίως στα δυτικά, φέρνοντας ίσως και κάποιες τοπικές βροχές. Παρά τη συννεφιά, η θερμοκρασία δεν θα υποχωρήσει, αλλά θα αγγίξει τους 25 βαθμούς στα κεντρικά και νότια.

Έρχεται φθινοπωρινή αστάθεια από την Πέμπτη

Η ουσιαστική αλλαγή έρχεται την Πέμπτη, με την έλευση ενός συστήματος που θυμίζει καθαρά φθινόπωρο. Νοτιάδες και βροχές θα επηρεάσουν αρχικά τη δυτική Ελλάδα.

Την Παρασκευή, το σύστημα αυτό αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα, ωστόσο η ένταση και η έκταση των φαινομένων παραμένουν αβέβαιες. Η κα Τυράσκη διευκρινίζει πως τα τρέχοντα προγνωστικά στοιχεία δεν έχουν “κλειδώσει” αν θα δούμε ισχυρές βροχές ή απλώς ένα γρήγορο πέρασμα με ασθενή φαινόμενα. Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει τα επόμενα 24ωρα με τα νεότερα δεδομένα.