Σκηνικό που θυμίζει προχωρημένο Φθινόπωρο προς χειμώνα θα επικρατήσει σήμερα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, καθώς ο καιρός αλλάζει άρδην. Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, η ημέρα θα χαρακτηριστεί από βροχοπτώσεις, τοπικές καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και λίγες χιονοπτώσεις στις κορυφές των βουνών.

Ποιες περιοχές μπαίνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένεται να απασχολήσουν κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Ειδικότερα, βροχές θα εκδηλωθούν στη Χαλκιδική, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα, καθώς και σε Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Στις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Μαγνησία ενδέχεται να σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και έπειτα, ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά σε όλες τις περιοχές.

Λευκό τοπίο σε μεγάλα υψόμετρα

Το χειμερινό προφίλ του καιρού επιβεβαιώνεται και από τις ασθενείς χιονοπτώσεις που προβλέπονται σε ορεινούς όγκους με υψόμετρο άνω των 1.500 μέτρων. Το φαινόμενο θα κάνει την εμφάνισή του στα βουνά της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς, της βορειοανατολικής Πελοποννήσου και της Εύβοιας.

«Βουτιά» του υδραργύρου και βοριάδες στα πελάγη

Η ψύχρα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή σε όλη την επικράτεια. Στη Δυτική Μακεδονία το θερμόμετρο θα ξεκινήσει από τον 1 βαθμό Κελσίου φτάνοντας το πολύ τους 13. Στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου. Πιο ήπιες θα είναι οι συνθήκες στα νησιά και την Κρήτη, όπου οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τους 21 βαθμούς. Όσον αφορά τους ανέμους, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας νωρίς το πρωί στα νότια τοπικά τα 6 μποφόρ, πριν εξασθενήσουν. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ήπιοι ανατολικοί άνεμοι.

Πώς θα κυλήσει η μέρα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Για το λεκανοπέδιο της Αττικής προβλέπονται αρχικά τοπικές βροχές (με μικρή πιθανότητα για καταιγίδα στα ανατολικά και βόρεια), ωστόσο ο καιρός θα βελτιωθεί από τις πρωινές κιόλας ώρες. Αξιοσημείωτο είναι πως τη νύχτα δεν αποκλείεται να πέσουν λίγες νιφάδες στις ψηλές κορυφές της Πάρνηθας. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 17 βαθμούς.

Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένονται φαινόμενα, παρά μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς (2-4 μποφόρ) και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.