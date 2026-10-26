Σε νέα επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, καθώς η κακοκαιρία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και επηρεάζει μεγάλο μέρος της ανατολικής χώρας.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με το αρχικό δελτίο, με τα ισχυρά φαινόμενα να αναμένεται να συνεχιστούν τουλάχιστον έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο παραμένουν η Αττική, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες ενδέχεται κατά τόπους να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις.

Διπλό «χτύπημα» στην Αττική

Για την Αττική, η πρόγνωση της ΕΜΥ παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ μετά από μια πρόσκαιρη εξασθένηση τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν εκ νέου τις βραδινές ώρες.

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί στην Αττική και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τα ισχυρά φαινόμενα να αναμένεται να επιμείνουν έως τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, το Λεκανοπέδιο επηρεάζεται από βροχές και καταιγίδες, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα να καταγράφεται σε αρκετές περιοχές.

Τι αλλάζει με τη νέα επικαιροποίηση

Η βασική διαφοροποίηση της νέας πρόγνωσης αφορά την εξέλιξη των φαινομένων την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο, στις Σποράδες και την Εύβοια τα έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως το μεσημέρι, αλλά αναμένεται νέα επιδείνωση και τις βραδινές ώρες.

Παράλληλα, η Θεσσαλία, και ειδικότερα οι νομοί Μαγνησίας και Λάρισας, επανέρχεται στην πρόγνωση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ της Τρίτης.

Αυτές είναι οι δύο βασικές αλλαγές που διαφοροποιούν το επικαιροποιημένο δελτίο από την αρχική εκδοχή του.

Οι περιοχές που επηρεάζονται σήμερα

Για σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην ανατολική Στερεά, κυρίως σε Φθιώτιδα και Βοιωτία, έως τις πρωινές ώρες,

στην Αττική έως το μεσημέρι και ξανά το βράδυ,

στη Θεσσαλία, κυρίως Μαγνησία και Λάρισα, έως τις βραδινές ώρες,

στις Σποράδες και την Εύβοια,

στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ,

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Τρίτη

Για την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, η επικαιροποιημένη πρόγνωση προβλέπει έντονα φαινόμενα:

στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και ξανά τις βραδινές ώρες,

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το απόγευμα,

στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι,

στην Αττική έως τις πρωινές ώρες,

στη Θεσσαλία, κυρίως Μαγνησία και Λάρισα, από το βράδυ.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από πλημμυρικά φαινόμενα, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τις καταιγίδες, να μην κινούνται σε πλημμυρισμένους δρόμους και να απομακρύνονται από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και σημεία όπου μπορεί να αποκολληθούν αντικείμενα.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται επίσης κατά τη διάρκεια έντονης κεραυνικής δραστηριότητας και χαλαζόπτωσης.

Η ΕΜΥ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη των φαινομένων και να επικαιροποιεί τα έκτακτα δελτία ανάλογα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Live η εξέλιξη της κακοκαιρίας