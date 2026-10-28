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Σε «Red Code» θέτει η ΕΜΥ τέσσερις περιοχές της χώρας για σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της ανατολικής Ελλάδας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που είχε εκδοθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου με α.α. 8/2026, επικαιροποιήθηκε με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα πιο έντονα φαινόμενα, για τα οποία έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση, αναμένονται σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Δωδεκάνησα.

Οι πολίτες στις συγκεκριμένες περιοχές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα και να δημιουργήσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και στο οδικό δίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (28-10-2026):

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φωκίδας, ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).