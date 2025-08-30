Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης-Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στα βορειοδυτικά με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο καιρού.

Ειδικότερα η ΕΜΥ αναφέρει ότι στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται από σήμερα Σάββατο (30-08-25) το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31-08-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.