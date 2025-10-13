Χαλάει ο καιρός από την ερχόμενη Τετάρτη με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να έρθει στη χώρα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος σε πρόγνωσή του τις προηγούμενες ημέρες, είχε αναφερθεί στην πιθανότητα νέας κακοκαιρίας αυτή την εβδομάδα.

Όπως είχε χαρακτηριστικά επισημάνει, «αναμένουμε πτώση της θερμοκρασίας και σχηματισμό νέου βαρομετρικού χαμηλού που θα δώσει αξιόλογες βροχές από Τετάρτη προς Πέμπτη».

Το πρωί της Δευτέρας, σε νέα ανάρτησή του για την πορεία του καιρού, εξηγεί πως πράγματι από την Τετάρτη και έπειτα, αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

«Ήπιες οι καιρικές συνθήκες με λίγες βροχές σήμερα και αύριο, περισσότερες και εντονότερες οι βροχές και με έμφαση τα δυτικά τμήματα της χώρας μας από Τετάρτη και στη συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στα social media.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Το μετεωρολογικό «κλειδί» των επόμενων ημερών θα είναι η σταδιακή υποχώρηση των ανέμων, που θα καθορίσει τη διάρκεια της καλοκαιρίας.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει πως η ένταση και η διεύθυνση των ανέμων θα καθορίσουν τις τοπικές διαφοροποιήσεις: Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα συνεχίσουν να φυσούν στο Αιγαίο με ένταση έως 6 μποφόρ, ενώ στα ηπειρωτικά θα εξασθενούν σταδιακά από το βράδυ της Παρασκευής.

Η εξασθένηση των ανέμων από τη Δευτέρα θα επιτρέψει περισσότερη ηλιοφάνεια και σταθερότερο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα. Τονίζει ότι ορισμένες παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές θα συνεχίσουν να έχουν τοπικές νεφώσεις και παροδικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια νησιά του Αιγαίου καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

Στη δική του πρόγνωση για τον καιρό των επόμενων ημερών, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, αναφέρει πως αύριο, αναμένονται «τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ν. Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Δ. Κρήτη».

«Άνεμοι ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και μέγιστες θερμοκρασίες 22 με 24 βαθμοί» εξηγεί στη συνέχεια.

Παράλληλα, για την Τετάρτη, σημειώνει πως αναμένονται «τοπικές βροχές στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις ανατολικές και βόρειες περιοχές της. Χωρίς σημαντικές αλλαγές οι άνεμοι και η θερμοκρασία».

«Τοπικές βροχές στη δυτική, την κεντρική και τη Β. Ελλάδα (Μακεδονία). Πιθανές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμοι ΒΑ έως ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και αμετάβλητη θερμοκρασία», καταλήγει στην ανάρτησή του για τον καιρό.

Κολυδάς: « Από τα μέσα της εβδομάδας προβλέπονται ουσιαστικές βροχές»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η Τετάρτη θα φέρει βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και στα νησιά του βορείου Αιγαίου, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή τα φαινόμενα θα ενισχυθούν και θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση 2-3 βαθμών, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5-6 μποφόρ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του για την κακοκαιρία:

«Από τα μέσα της εβδομάδος και μετά, προβλέπονται ουσιαστικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Ξεκινάνε λίγες βροχές σήμερα και αύριο στα δυτικά και νότια και την Τετάρτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Αρκετές βροχές θα έχουμε την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, και βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο κατά 2 με 3 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.»

🎯ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ

Τι λέει η ΕΜΥ για την κακοκαιρία – Ο καιρός μέχρι Παρασκευή

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 14-10-2025

Σε όλη τη χώρα λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και από τις πρωινές ώρες στη δυτική Κρήτη, με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι ασθενείς και βαθμιαία θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-10-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά και την Κρήτη με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-10-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Από αργά το βράδυ στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια.

Εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.