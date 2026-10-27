Σε νέα επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων προχώρησε το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στα ανατολικά, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Πού θα χτυπήσει σήμερα η κακοκαιρία

Για σήμερα, Τρίτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι, ενώ νέα ένταση των φαινομένων αναμένεται στις ίδιες περιοχές από τις βραδινές ώρες.

Από αργά το βράδυ στο επίκεντρο θα βρεθεί και η ανατολική Στερεά, κυρίως οι νομοί Φθιώτιδας και Βοιωτίας.

Στην Αττική, η πορτοκαλί προειδοποίηση αφορά τις πρωινές ώρες, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν πρόσκαιρα έως το απόγευμα.

Στα Δωδεκάνησα η επιδείνωση αναμένεται από αργά το μεσημέρι, ενώ στη Θεσσαλία, και ειδικότερα στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, οι καταιγίδες θα ενταθούν από το βράδυ. Για όλες τις παραπάνω περιοχές ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση.

«Κόκκινη» προειδοποίηση την 28η Οκτωβρίου

Ακόμη πιο έντονα αναμένονται τα φαινόμενα την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, με την ΕΜΥ να εκδίδει κόκκινη προειδοποίηση για συγκεκριμένες περιοχές.

Στη Θεσσαλία, κυρίως σε Μαγνησία και Λάρισα, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα διαρκέσουν έως αργά τη νύχτα.

Σε Σποράδες και Εύβοια τα φαινόμενα θα επιμείνουν έως αργά το βράδυ, ενώ σε κόκκινο επίπεδο προειδοποίησης βρίσκονται και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Στερεά, κυρίως Φθιώτιδα και Βοιωτία, καθώς και την Αττική.

Στην Αττική, τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται έως το μεσημέρι της Τετάρτης, γεγονός που δημιουργεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις εκδηλώσεις και τις παρελάσεις της εθνικής επετείου.

Η ΕΜΥ παρακολουθεί την εξέλιξη της κακοκαιρίας και το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανάλογα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.