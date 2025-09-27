Αλλάζει ραγδαία από σήμερα, Σάββατο, το σκηνικό του καιρού, με την ΕΜΥ να προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το βράδυ στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ στο Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Αλλάζει ραγδαία σήμερα, Σάββατο, το σκηνικό του καιρού, με την ΕΜΥ να προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το βράδυ στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ στο Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς και μόνο στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε χτες Παρασκευή από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.09.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.09.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το βράδυ τοπικά θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από τις πρωινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Από αργά το βράδυ στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στις Κυκλάδες μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Μαρουσάκης: «Προ των πυλών η πρώτη έντονη φθινοπωρινή κακοκαιρία»

Για την πρώτη έντονη κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου διάρκειας περίπου 24 ωρών μίλησε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μετεωρολόγος του OPEN, κάνοντας λόγο για ακραία φαινόμενα που όμως θα επηρεάσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την δυτική ηπειρωτική Ελλάδα.

«Από σήμερα (27/9), έρχεται μία σημαντική κακοκαιρία στη χώρα μας, που θα απασχολήσει κυρίως τη δυτική Ελλάδα. Υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό προς την περιοχή της Νότιας Ιταλίας, το οποίο θα αρχίσει να μετατοπίζεται προς τη χώρα μας. Θα καταφέρει όμως να απασχολήσει τη δυτική ηπειρωτική χώρα με μεγάλο όγκο νερού και ισχυρές καταιγίδες», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

«Στην Αττική, για αύριο, Κυριακή, θα έχουμε βροχές και στην Αττική, κυρίως αύριο μεσημέρι και απόγευμα αλλά όχι τόσο έντονα. Θα έχει ένταση το φαινόμενο αλλά όχι στην Αττική. Η χώρα θα βρίσκεται χωρισμένη σε δύο επίπεδα.

Μεγαλύτερο κίνδυνο έχουν οι περιοχές που το καλοκαίρι που πέρασε δοκιμάστηκαν έντονα από τις πυρκαγιές.

Από σήμερα αργά το απόγευμα μέχρι και αύριο το απόγευμα, για ένα 24ωρο αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα δραστηριοποιηθεί σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα εμποδίσουν το κύμα αυτό να μετατοπιστεί προς τα ανατολικά. Σε περιοχές όπως η Πάτρα, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές το περασμένο καλοκαίρι υπάρχει ακραίος κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια αλλά και για την ένταση των φαινομένων με πιθανές χαλαζοπτώσεις και έντονους κεραυνούς. Ενδεχομένως να βγει και 112 μέσα στη μέρα για ορισμένες περιοχές.»

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τη Δευτέρα το κύμα αυτό κακοκαιρίας θα χάσει μεγάλη από τη δύναμή του θέλοντας να μετακινηθεί ανατολικά. Τρίτη με Τετάρτη περιμένουμε μία ύφεση του φαινομένου.

Όμως, από Πέμπτη θα μιλάμε για μία οργανωμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει ολόκληρη την Ελλάδα.