Άστατος παραμένει ο καιρός και σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες να επιμένουν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, πριν από τη σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα ανατολικά θα είναι κατά τόπους αυξημένες και θα συνοδεύονται από τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην Εύβοια και τα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Βροχές έως το μεσημέρι στην Αττική

Στην Αττική, η κακοκαιρία αναμένεται να επιμείνει μέχρι περίπου το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων.

Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα περιοριστούν και ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει περίπου τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πού παραμένει ο «κόκκινος συναγερμός»

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές που επηρεάστηκαν έντονα από την κακοκαιρία των προηγούμενων ωρών.

Το Red Code παραμένει σε ισχύ για τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία και τη Μαγνησία, τη βόρεια Εύβοια και τα Δωδεκάνησα, όπου οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες έχουν προκαλέσει αυξημένο κίνδυνο τοπικών προβλημάτων.

Στα Δωδεκάνησα τα έντονα φαινόμενα αναμένονταν να διατηρηθούν κυρίως κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται εξασθένηση.

Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής σε Μαγνησία και Σποράδες

Ιδιαίτερα μεγάλα ήταν τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, μέχρι τις 17:40 είχαν καταγραφεί 112 χιλιοστά βροχής στην Πορταριά Πηλίου, 104 χιλιοστά στη Ζαγορά και 102 χιλιοστά στη Σκιάθο.

Η Μαγνησία και οι Σποράδες βρέθηκαν έτσι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις επίμονες βροχοπτώσεις να δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Έως 7 μποφόρ οι βοριάδες στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις.

Στα δυτικά η έντασή τους θα φτάνει τα 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.

Από το βράδυ αναμένεται σταδιακή εξασθένησή τους.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Παρά τον άστατο καιρό, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα φτάσει τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Δωδεκάνησα μπορεί να αγγίξει τοπικά τους 23 βαθμούς.

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί περίπου από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόσκαιρη βελτίωση πριν από νέα μεταβολή

Η εικόνα του καιρού θα βελτιωθεί σταδιακά μέσα στην ημέρα, χωρίς όμως να εγκατασταθεί παρατεταμένη καλοκαιρία.

Την Παρασκευή αναμένονται ξανά τοπικές βροχές σε ορισμένες περιοχές αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 22 βαθμούς.

Από το Σαββατοκύριακο, ωστόσο, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα, με περισσότερες βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται νέα πτώση της θερμοκρασίας, με το σκηνικό να αποκτά περισσότερο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά.

Live η εξέλιξη της κακοκαιρίας