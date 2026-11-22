Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς οι παρατεταμένες ήπιες συνθήκες δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε ένα πιο χειμωνιάτικο μοτίβο, με βροχοπτώσεις, ενισχυμένους ανέμους και αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η χώρα φαίνεται πως θα επηρεαστεί από δύο διαδοχικές ψυχρές μεταβολές, με την πρώτη να τοποθετείται στα μέσα της εβδομάδας και τη δεύτερη να διαφαίνεται στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, μέσα από ανάρτησή του, επισημαίνει ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην επικείμενη πτώση του υδραργύρου, αλλά επεκτείνεται και στην εξέλιξη που θα ακολουθήσει, καθώς η πρόσκαιρη βελτίωση των θερμοκρασιών ενδέχεται να διακοπεί από ένα νέο κύμα ψύχους.

Την ίδια στιγμή, τα διαθέσιμα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι η δυτική Ελλάδα συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες για περισσότερες βροχές, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου.

Πρώτη πτώση της θερμοκρασίας στα μέσα της εβδομάδας

Όπως εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς, η πρώτη αξιόλογη μεταβολή αναμένεται να εκδηλωθεί στα μέσα της τρέχουσας εβδομάδας, οπότε η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, σηματοδοτώντας την επιστροφή σε ψυχρότερες συνθήκες.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη μεταβολή δεν φαίνεται να σημαίνει ότι το κρύο θα εγκατασταθεί μόνιμα. Αντίθετα, τα προγνωστικά δεδομένα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσει ένα σύντομο διάστημα με υψηλότερες θερμοκρασίες.

Η άνοδος αυτή, πάντως, εκτιμάται ότι θα είναι παροδική, καθώς οι ενδείξεις από τα μετεωρολογικά μοντέλα παραπέμπουν σε νέα υποχώρηση του υδραργύρου.

Δεύτερη ψυχρή μεταβολή στις αρχές Δεκεμβρίου

Το επόμενο διάστημα που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων είναι οι πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου, όταν διαφαίνεται η πιθανότητα μιας δεύτερης πτώσης της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η συγκεκριμένη τάση αποτυπώνεται σε αρκετές περιοχές της χώρας, χωρίς όμως να μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με ακρίβεια πόσο έντονη θα είναι η ψυχρή μεταβολή ή για πόσες ημέρες θα διαρκέσει.

Επομένως, παρότι τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν προς μια νέα περίοδο χαμηλότερων θερμοκρασιών, η ένταση και η διάρκεια του δεύτερου κύματος παραμένουν αβέβαιες.

Η εικόνα αναμένεται να αποσαφηνιστεί όσο πλησιάζουμε στις αρχές του επόμενου μήνα και τα προγνωστικά μοντέλα θα διαθέτουν περισσότερα δεδομένα.

Στο επίκεντρο των βροχοπτώσεων η δυτική Ελλάδα

Εκτός από τη θερμοκρασία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των βροχοπτώσεων.

Τα προγνωστικά σύνολα, γνωστά ως ensembles, καταγράφουν αυξημένη πιθανότητα βροχών στη δυτική Ελλάδα κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή φαίνεται να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς τα αναμενόμενα ύψη βροχής, αν και τα ακριβή χαρακτηριστικά των φαινομένων θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των καιρικών συστημάτων.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται δεν παραπέμπει σε μία απότομη και διαρκή μετάβαση στον χειμώνα, αλλά σε διαδοχικές εναλλαγές ψυχρότερων και θερμότερων περιόδων, με τις βροχές να αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του καιρού.

Τι αναφέρει στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς

Ο γνωστός μετεωρολόγος παρουσιάζει αναλυτικά την τάση που καταγράφεται στα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δύο διαδοχικές πτώσεις της θερμοκρασίας και στην πιθανότητα αυξημένων βροχοπτώσεων στη δυτική χώρα.

Συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Δύο διαδοχικές πτώσεις της θερμοκρασίας – Πότε επιστρέφει το κρύο και πού αναμένονται οι περισσότερες βροχές

Το ουσιαστικό συμπέρασμα των νεότερων προγνωστικών στοιχείων δεν είναι μόνο η πρώτη πτώση της θερμοκρασίας στα μέσα της εβδομάδας, αλλά κυρίως ότι η άνοδος που θα ακολουθήσει πιθανότατα θα έχει προσωρινό χαρακτήρα.

Η τάση για νέα υποχώρηση στις αρχές Δεκεμβρίου είναι ορατή σε αρκετές περιοχές της χώρας, αν και η ένταση και η χρονική διάρκειά της δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Στον υετό, η δυτική Ελλάδα διατηρεί σαφές προβάδισμα, με τα ensembles να υποδεικνύουν αυξημένη δραστηριότητα στο τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Η ατμόσφαιρα φαίνεται λοιπόν να προσανατολίζεται σταδιακά προς πιο χειμωνιάτικες συνθήκες, χωρίς όμως να λείπουν οι ενδιάμεσες, πρόσκαιρες θερμοκρασιακές ανακάμψεις».