Για σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Μακεδονίας, της Πελοποννήσου και της Κεντρικής Στερεάς. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 29 βαθμούς), 15 έως 34 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16 έως 31 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου), 16 έως 30 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 17 έως 33 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 29 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, με εξαίρεση στο Νότιο Αιγαίο που θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο μέτριοι 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και στη συνέχεια από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ και στον Κορινθιακό Κόλπο μέτριοι 5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις τις θερμές ώρες στα ορεινά περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.