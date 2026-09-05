Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στο Αιγαίο και στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 34, στη Θεσσαλία από 20 έως 35, στην Ήπειρο από 20 έως 34, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 18 έως 36, στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 35, στις Κυκλάδες από 22 έως 31, στα Δωδεκάνησα από 17 έως 35 και στην Κρήτη από 19 έως 32.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βορειοδυτικοί ίδιας έντασης

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο