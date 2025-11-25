Νέα κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει από σήμερα Τρίτη 25/11, περιοχές της χώρας, φέρνοντας ξανά βροχές στη δυτική Ελλάδα, η οποία επλήγη από έντονα φαινόμενα τα τελευταία 24ωρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και πρώην διευθυντή της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά, οι βροχές «εκτός της μεγάλης έντασης, όχι όπως την προηγούμενη κακοκαιρία, θα έχουν πάλι μεγάλη διάρκεια. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η επιβάρυνση στις ήδη πληγείσες περιοχές θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Όπως ανέφερε ο Θοδωρής Κολυδάς, από την κακοκαιρία θα επηρεαστούν και άλλες περιοχές, όχι μόνο τα βορειοδυτικά, όπως η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Την Τρίτη, σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, θα επηρεαστούν: Βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα, Παξοί, Διαπόντιοι Νήσοι), Ήπειρος (παραθαλάσσιες περιοχές).

Την Τετάρτη, το Ιόνιο (Κέρκυρα, Παξοί, Διαπόντιοι Νήσοι), Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησος.

«Ο καιρός θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο την Πέμπτη» κατέληξε ο κ. Κολυδάς.

Καλλιάνος: «Τα πιο ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στα δυτικά, τα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, από την Τρίτη αναμένονται βροχές στα δυτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ενώ η κακοκαιρία θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα.

«Τα πιο ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στα δυτικά, τα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο. Είναι ο καιρός τύπου Π. Κατά διαστήματα από την Τετάρτη μέχρι το Σάββατο αυτές οι περιοχές θα δέχονται μεγάλα ύψη βροχής» είπε ο κ. Καλλιάνος, και παρουσίασε τις περιοχές που χρειάζεται προσοχή:

Επτάνησα, δυτική και νότια Πελοπόννησος

Δυτική Στερεά, Ήπειρος

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

Βορειοανατολικό Αιγαίο

«Θα βρέξει και στην Αττική, προφανώς, Τετάρτη και στη συνέχεια. Από αύριο αργά το βράδυ ίσως έχουμε ένα πέρασμα από τη νότια Αττική. Όχι όμως με τέτοια ένταση όπως στις υπόλοιπες περιοχές» ανέφερε.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από αύριο Τρίτη 25-11-25 στη βορειοδυτική Ελλάδα και από την Τετάρτη 26-11-25 σε όλη τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται στα δυτικά το Σάββατο 29-11-25 και στα ανατολικά την Κυριακή 30-11-25.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο, Τρίτη (25-11-25), κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων Νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Μεθαύριο, Τετάρτη (26-11-25), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι Νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

β. Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι Νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

β. Την Παρασκευή (28-11-25) εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.