Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Τοπικά βροχερό προβλέπεται ο καιρός σήμερα Κυριακή (02/11), στα δυτικά, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Ακόμα, σποραδικές καταιγίδες επίκεινται κυρίως στα Επτάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Επίσης, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, με τοπικές ομίχλες τόσο τη νύχτα όσο και νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.

Την Κυριακή (02/11) στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο αναμένονται βροχές κατά τόπους και κατά περιόδους σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στα δυτικά και κυρίως στα Επτάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις. Πάντως, τη νύχτα και νωρίς το πρωί, η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία από 3 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 22-24, στη Θεσσαλία από 8 έως 22-23, στην Ήπειρο από 8 έως 21-23, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 23-25, στα Επτάνησα από 14 έως 22-23 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 23-25.

Ακόμα, σύμφωνα με το meteo.gr, στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων με ίδιες εντάσεις. Επίσης, στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι, επίσης με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στον Νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Ακόμα, τη νύχτα και νωρίς το πρωί, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε «ζωντανά» την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών: