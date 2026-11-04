Πιο ψυχρός από τα συνηθισμένα για την εποχή ήταν ο Οκτώβριος του 2026 στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, με την Κρήτη να καταγράφει μία από τις εντονότερες αποκλίσεις των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι μέσες μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες κινήθηκαν κάτω από τα κανονικά επίπεδα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τη Βόρεια Ελλάδα, όπου καταγράφηκαν ελαφρώς υψηλότερες τιμές.

Η ανάλυση βασίζεται στις μετρήσεις του δικτύου των 53 μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2010.

Ο 2ος ψυχρότερος Οκτώβριος στην Κρήτη

Η μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφηκε στην Κρήτη, όπου ο Οκτώβριος του 2026 κατατάσσεται ως ο δεύτερος ψυχρότερος της περιόδου 2010-2026, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας.

Ιδιαίτερα χαμηλά κινήθηκαν οι θερμοκρασίες και στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου ο φετινός Οκτώβριος ήταν ο τρίτος ψυχρότερος της ίδιας περιόδου.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι το νότιο και ανατολικό νησιωτικό τμήμα της χώρας βίωσε έναν αισθητά πιο ψυχρό μήνα σε σχέση με όσα έχουν καταγραφεί τα τελευταία 17 χρόνια.

Οι κατατάξεις στις υπόλοιπες περιοχές

Χαμηλές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι θερμοκρασίες και σε αρκετές ακόμη περιοχές.

Στη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, καθώς και στη Στερεά Ελλάδα, ο Οκτώβριος του 2026 κατατάσσεται ως ο πέμπτος ψυχρότερος από το 2010.

Στην Πελοπόννησο ήταν ο έκτος ψυχρότερος, ενώ στη Θεσσαλία και τη Βόρεια Ελλάδα βρέθηκε στην όγδοη θέση της κατάταξης.

Παράλληλα, η Βόρεια Ελλάδα αποτέλεσε τη βασική εξαίρεση ως προς τις αποκλίσεις των μέσων μέγιστων θερμοκρασιών, καθώς εκεί οι τιμές κινήθηκαν ελαφρώς πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Αθήνα: Σχεδόν δύο βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα

Χαρακτηριστική είναι και η εικόνα στην Αθήνα.

Η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας διαμορφώθηκε στους -1,9 βαθμούς Κελσίου, σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019.

Μάλιστα, σε 20 από τις 31 ημέρες του Οκτωβρίου, οι μέγιστες θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα ήταν χαμηλότερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας.

Το στοιχείο αποτυπώνει μία σχετικά σταθερή παρουσία χαμηλότερων θερμοκρασιών μέσα στον μήνα και όχι απλώς ένα μεμονωμένο σύντομο ψυχρό επεισόδιο.

Διαφορετική εικόνα στη Θεσσαλονίκη

Πιο σύνθετη ήταν η εικόνα στη Θεσσαλονίκη.

Συνολικά 19 ημέρες του μήνα κατέγραψαν θερμοκρασίες πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019.

Παρά ταύτα, η μέση μέγιστη θερμοκρασία του μήνα παρουσίασε τελικά μικρή αρνητική απόκλιση, της τάξης των -0,3 βαθμών Κελσίου.

Μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τον Σεπτέμβριο

Η εικόνα του Οκτωβρίου παρουσιάζει έντονη διαφοροποίηση από τον Σεπτέμβριο του 2026, όταν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας οι θερμοκρασίες είχαν κινηθεί πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Ήδη πάντως από τον Σεπτέμβριο, η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου αποτελούσαν εξαίρεση, καθώς εκεί είχαν σημειωθεί ελαφρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στην Κρήτη, μάλιστα, ο Σεπτέμβριος είχε καταταχθεί ως ο πέμπτος ψυχρότερος από το 2010.

Έναν μήνα αργότερα, η τάση αυτή έγινε ακόμη πιο έντονη, φέρνοντας την Κρήτη στη δεύτερη θέση των ψυχρότερων Οκτωβρίων της τελευταίας 17ετίας.

Τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου δείχνουν έτσι έναν Οκτώβριο με σαφώς διαφορετική θερμοκρασιακή συμπεριφορά από εκείνη που είχε προηγηθεί στις αρχές του φθινοπώρου, ιδιαίτερα στη νότια και νησιωτική Ελλάδα.