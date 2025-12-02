Αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες από σήμερα το απόγευμα μετά από το σύντομο «ανοιξιάτικο» διάλειμμα.

Από σήμερα λοιπόν, βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας, με την αλλαγή του καιρού να εντείνεται σταδιακά. Μάλιστα, αναμένονται και χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα.

Κολυδάς: « Έρχονται κατά τόπους έντονα φαινόμενα»

Ο Θοδωρής Κολυδάς, πρώην διευθυντής της ΕΜΥ προειδοποιεί σε ανάρτησή του ότι οι πρώτες βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από το απόγευμα της Τρίτης και σύντομα θα επεκταθούν, φέρνοντας δυνατές καταιγίδες σε πολλές περιοχές, απαιτώντας προσοχή από τους πολίτες.

«Βροχερή προβλέπεται η νέα εβδομάδα, με κατά τόπους έντονα φαινόμενα, καθώς η κατανομή και η ένταση του υετού θα εξαρτηθούν όπως πάντα από την ακριβή τροχιά της επερχόμενης ύφεσης. Οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από τα δυτικά, το απόγευμα της Τρίτης και κυρίως την Τετάρτη. Στη συνέχεια οι βροχές θα επεκταθούν σε όλη την επικράτεια, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς ωστόσο να προκαλούν ανησυχία, και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα προγνωστικά για τον καιρό των Χριστουγέννων, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Το επόμενο διάστημα θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά, όμως για την ώρα προέχει η εξέλιξη του νέου αυτού βροχερού κύκλου. Ακολουθεί ο αθροιστικός υετός μέχρι το Σάββατο, καθώς και οι ωριαίες προγνώσεις έως και την Παρασκευή» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Αναλυτική πρόγνωση καιρού από την ΕΜΥ έως και το Σάββατο

Τρίτη 2/12

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά. Τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τους 16 με 19 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη 3/12

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις και από το βράδυ στις Κυκλάδες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα κεντρικά, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου πιθανόν να είναι έντονα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Από το βράδυ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 4 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη 4/12

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τη νότια Κρήτη και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο, το κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Παρασκευή 5/12

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες.

Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 6/12

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα νότια.