Σε ισχύ βρίσκεται το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, καθώς η κακοκαιρία AGNETA συνεχίζει σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, την επέλασή της στη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που είχε εκδοθεί στις 31 Οκτωβρίου αναβαθμίστηκε σε επίπεδο κόκκινης προειδοποίησης, με τα φαινόμενα να συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Η κακοκαιρία οφείλεται σε χαμηλό βαρομετρικό που κινείται από τη νότια Ιταλία προς τα ανατολικά και επηρεάζει κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πού ισχύει κόκκινη προειδοποίηση σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα αναμένονται σήμερα:

αρχικά στη δυτική Μακεδονία και σταδιακά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία ,

και σταδιακά στην , στη Θάσο και τη Σαμοθράκη ,

, στη Θράκη ,

, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και συγκεκριμένα σε Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο και Μυτιλήνη.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται να διαρκέσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα, με την ΕΜΥ να διατηρεί κόκκινη προειδοποίηση.

Πρόσκαιρα, μέχρι τις πρωινές ώρες, κόκκινη προειδοποίηση ίσχυε επίσης για Κέρκυρα, Παξούς και κυρίως τα παράκτια τμήματα της Ηπείρου.

Ισχυρές καταιγίδες και στη δυτική Ελλάδα

Έντονα φαινόμενα αναμένονται και σε άλλες περιοχές της χώρας, οι οποίες βρίσκονται σε επίπεδο πορτοκαλί προειδοποίησης.

Στα νησιά του Ιονίου οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται να συνεχιστούν έως τις μεσημβρινές ώρες.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν έως το απόγευμα.

Στα Δωδεκάνησα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το πρωί έως αργά το απόγευμα, επίσης με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Επτά περιοχές σε κατάσταση Red Code

Λόγω της έντασης των φαινομένων, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code επτά περιοχές της χώρας, καθώς θεωρείται αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων.

Η κινητοποίηση προβλέπει αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, ενώ δήμοι και περιφέρειες έχουν κληθεί να λάβουν προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρών.

Καταιγίδες, χαλάζι και πολλοί κεραυνοί

Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι οι ισχυρές καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές με ήδη κορεσμένο έδαφος ή προβλήματα απορροής υδάτων, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις μπορούν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, να περιορίζουν τις μετακινήσεις στις περιοχές όπου εκδηλώνονται τα ισχυρότερα φαινόμενα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα ισχυρότερα φαινόμενα της AGNETA αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από το απόγευμα της Τρίτης, ενώ από την Τετάρτη η εικόνα του καιρού αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση.

Μέχρι τότε, ωστόσο, η προσοχή παραμένει στραμμένη κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου αναμένεται το πιο ισχυρό πέρασμα της κακοκαιρίας σήμερα.