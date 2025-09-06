Ήπιος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες με τα μελτέμια να επιμένουν και τον υδράργυρο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο θα σημειωθεί μικρή πτώση και υπάρχει η πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά, κυρίως ορεινά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 33, στη Θεσσαλία από 19 έως 34, στην Ήπειρο από 18 έως 31, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 32, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 23 έως 29, και στην Κρήτη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο μετά το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 33 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.