Αλλάζει ο καιρός από σήμερα Κυριακή 19/10, με κύριο χαρακτηριστικό τις έντονες βροχοπτώσεις και κατά τόπους καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμους. Οι καιρικές συνθήκες θα επιδεινωθούν σταδιακά μέχρι την Πέμπτη 23/10 όπου και αναμένονται έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, οι βροχές το επόμενο διήμερο θα επηρεάσουν κυρίως τη κεντρική και τη νότια Ελλάδα . Οι καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως σε Νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και τη Δευτέρα στις Κυκλάδες. Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα Νοτιοδυτικά.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 18, 2025

Στη δική του πρόγνωση, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ανέφερε για τις επόμενες ημέρες, ότι αναμένονται «διαδοχικές κακοκαιρίες», ωστόσο, όπως προσθέτει στην ίδια ανάρτηση, το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει, καθώς έρχεται «στο βάθος το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου».

Πιο αναλυτικά, ο μετεωρολόγος του Open αναφέρει ότι «έχουμε μπροστά μας ένα διάστημα με έντονα φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες και τώρα έχουμε αρκετές βροχές στο Ιόνιο, με κατεύθυνση προς την Ήπειρο».

Από το Σάββατο, αναμένεται ο καιρός τύπου «Π», που -όπως εξηγεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης- «θα αρχίζει σιγά σιγά αυτό το πρώτο κλίμα κακοκαιρίας να εκτονώνεται και τα φαινόμενα, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, θα εστιάζονται στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, σχηματίζοντας το γράμμα “Π” της ελληνικής αλφαβήτου».

Επικίνδυνα φαινόμενα στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τη Δυτική Ελλάδα, τις βόρειες περιοχές, και την Αττική, με έντονες βροχές και καταιγίδες από την Κυριακή το απόγευμα. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι οι Δυτικές και Κεντρικές περιοχές της χώρας, ενώ στα νησιά του Ιονίου και στα Βόρεια τμήματα της χώρας τα φαινόμενα θα είναι πιο ισχυρά.

Η Αττική θα δεχτεί τα φαινόμενα από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως τα βόρεια και δυτικά προάστια της Αθήνας. Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν δύσκολες μέχρι και την Τρίτη, με ενδεχόμενο εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών και περιορισμένης ορατότητας σε περιοχές με έντονη βροχόπτωση.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, με βροχές και τοπικούς όμβρους κυρίως στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά, ενώ η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου θα επηρεαστούν λιγότερο.

«Κίτρινη» προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για την Αττική, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι της Κυριακής 19/10.

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως τις βραδινές ώρες, με βροχές που θα ξεπεράσουν τα 30 mm σε πολλές περιοχές. Η ένταση των φαινομένων καθιστά την προσοχή απαραίτητη, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές πλημμύρες και καθυστερήσεις στις συγκοινωνίες.

Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα παραμείνει γύρω στους 13-23 βαθμούς, ενώ η υγρασία θα εντείνει την αίσθηση του κρύου.

Από την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση, με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Παρ’ όλα αυτά, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η εποχική αστάθεια θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και τοπικών βροχών.

Ο καιρός την Δευτέρα (20.10.2025)

Στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα πιθανόν να είναι ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες ασθενείς βροχές. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βόρειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (21.10.2025)

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.