Σε χειμερινό σκηνικό μπαίνει η χώρα στο κλείσιμο του Οκτωβρίου, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη κινούνται προς την περιοχή μας. Το σκηνικό μεταβάλλεται ραγδαία, με κύρια χαρακτηριστικά τις εκτεταμένες βροχοπτώσεις, τις κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες και τη σημαντική υποχώρηση του υδραργύρου.

Η πορεία της κακοκαιρίας το Σάββατο

Από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, τα φαινόμενα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα δυτικά τμήματα και προοδευτικά επεκτείνονται στην υπόλοιπη επικράτεια. Στο επίκεντρο των έντονων καταιγίδων αναμένεται να βρεθούν η δυτική Ελλάδα και περιοχές του νοτίου Αιγαίου, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Παράλληλα, η εισβολή του ψυχρού αέρα θα φέρει τις πρώτες αξιόλογες χιονοπτώσεις στις ορεινές ζώνες της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Τι καιρό θα κάνει σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Οι νεφώσεις θα πυκνώσουν σταδιακά, με βροχές που θα ξεκινήσουν από τις μεσημβρινές ώρες και θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα έως το βράδυ.

Θεσσαλονίκη: Το σκηνικό προβλέπεται εξίσου άστατο και βροχερό στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, συνοδευόμενο από αισθητή ψύχρα.

Κορύφωση των φαινομένων την Κυριακή

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, καθώς το βαρομετρικό σύστημα θα επηρεάσει ακόμη μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειας.

Εκτεταμένες βροχοπτώσεις και δυνατές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, παγιώνοντας το καθαρά φθινοπωρινό προς πρώιμα χειμερινό κλίμα σε όλη τη χώρα.