Με σαφή άνοδο της θερμοκρασίας και παράλληλη ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο θα κυλήσει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Ο υδράργυρος θα πάρει την ανηφόρα, αγγίζοντας σε αρκετές περιοχές της χώρας τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, κάνοντας τη ζέστη ιδιαίτερα αισθητή, ειδικά στα ηπειρωτικά.

Σύμφωνα και με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η χώρα εισέρχεται σε ένα άκρως καλοκαιρινό μοτίβο με έντονη ζέστη τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στο εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, στη Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και σε τμήματα της Κρήτης και της Ρόδου, όπου η ζέστη θα είναι πιο έντονη λόγω της μορφολογίας του εδάφους.

Παράλληλα, τα γνωστά καλοκαιρινά μελτέμια θα πνέουν με ένταση 5 έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ σταδιακά οι βοριάδες θα ενισχυθούν και στο Ιόνιο. Λόγω του συνδυασμού των υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας και των ανέμων, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Τι δείχνει η μεσοπρόθεσμη ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά

Στην επίσημη μεσοπρόθεσμη ανάλυσή του, η οποία βασίζεται στα έγκυρα ensemble δεδομένα του Ευρωπαϊκού Προγνωστικού Κέντρου (ECMWF), Θοδωρής Κολυδάς, δίνει σαφή στοιχεία για την εξέλιξη των επόμενων ημερών ανά πόλη:

Αθήνα: Μετά τη μικρή υποχώρηση, από το Σαββατοκύριακο και έπειτα η εικόνα αλλάζει αισθητά. Η μέση εκτίμηση δείχνει σταθεροποίηση της θερμοκρασίας κοντά στους 35°C , αν και η αυξημένη διασπορά των μοντέλων αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη υψηλότερες τιμές.

Μετά τη μικρή υποχώρηση, από το Σαββατοκύριακο και έπειτα η εικόνα αλλάζει αισθητά. Η μέση εκτίμηση δείχνει σταθεροποίηση της θερμοκρασίας κοντά στους , αν και η αυξημένη διασπορά των μοντέλων αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη υψηλότερες τιμές. Θεσσαλονίκη: Ακολουθεί βαθμιαία άνοδο, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να κινούνται σταθερά στην περιοχή των 34–35°C .

Ακολουθεί βαθμιαία άνοδο, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να κινούνται σταθερά στην περιοχή των . Λάρισα: Εμφανίζει το πιο καθαρό θερμό σήμα. Η άνοδος εκεί θα είναι γρήγορη, με τις μέσες εκτιμήσεις να πλησιάζουν ή και να ξεπερνούν τους 35°C στη σκιά.

Εμφανίζει το πιο καθαρό θερμό σήμα. Η άνοδος εκεί θα είναι γρήγορη, με τις μέσες εκτιμήσεις να πλησιάζουν ή και να στη σκιά. Πάτρα: Η μεταβολή εδώ θα είναι σαφώς πιο ήπια, με μια σταδιακή άνοδο προς τους 33–34°C .

Η μεταβολή εδώ θα είναι σαφώς πιο ήπια, με μια σταδιακή άνοδο προς τους . Ηράκλειο: Διατηρεί τη μεγαλύτερη θερμοκρασιακή σταθερότητα στη χώρα, με τις μέγιστες τιμές μεταξύ 30 και 33°C.

Μαρουσάκης: Έρχονται 40άρια, αλλά με ημερομηνία λήξης

Από την πλευρά του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι αυτή η σταδιακή άνοδος του υδραργύρου αποτελεί προοίμιο για μια ακόμη πιο θερμή φάση, καθώς οδεύουμε προς το δεύτερο μισό του μήνα.

Όπως τονίζει, οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά τη μεταφορά θερμών αερίων μαζών προς την περιοχή μας, η οποία αναμένεται να φέρει τα πρώτα 40άρια. Ωστόσο, ο γνωστός μετεωρολόγος καθησυχάζει, διευκρινίζοντας ότι αυτή η έντονη θερμή εισβολή δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Ψυχρότερες αέριες μάζες που θα κινηθούν από τα Βαλκάνια αναμένεται να εκτοπίσουν τη ζέστη, αποτρέποντας –τουλάχιστον μέχρι τις 20 Ιουλίου– την εγκαθίδρυση ενός παρατεταμένου και ακραίου καύσωνα.