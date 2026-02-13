Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η τελευταία κακοκαιρία που πλήττει το τελευταίο 48ωρο, σε αρκετές περιοχές της χώρας στα δυτικά και σε νησιά.

Σημαντικά ύψη βροχής το τριήμερο – Περισσότερα από200 mm τοπικά στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Κρήτης

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας το τριήμερο 11-13/2, ως αποτέλεσμα των διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών που επηρέασαν την χώρα μας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr τα σημαντικότερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε τμήματα της δυτικής και νότιας χώρας με έμφαση στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη και τοπικά σε τμήματα του Βόρειου Αιγαίου.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και της Κρήτης με το μεγαλύτερο ύψος βροχής να καταγράφεται στο Φαράγγι της Σαμαριάς με 228 mm.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή των τριήμερων αθροιστικών βροχών από τις 11/02 έως τις 10:45 της Παρασκευής 13/02, ενώ στον πίνακα παρουσιάζονται τα οκτώ μεγαλύτερα ύψη βροχής για το ίδιο χρονικό διάστημα:

Κρήτη: Κατολισθήσεις σε Μεσσαρά και Βιάννο – Ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε καλλιέργειες στην Ιεράπετρα

Στην Κρήτη οι συνεχείς βροχοπτώσεις δημιούργησαν προβλήματα κυρίως στον νομό Ηρακλείου.

Στη Μεσσαρά κατέρρευσε πλήρως τμήμα της επαρχιακής οδού μεταξύ Λαγολιού και Τυμπακίου, στον δήμο Φαιστού, επιβεβαιώνοντας τις διαρκείς προειδοποιήσεις των κατοίκων για την επικινδυνότητα του δρόμου.

Το οδόστρωμα στη γέφυρα έχει υποχωρήσει εντελώς και η άσφαλτος έχει κοπεί κάθετα, δημιουργώντας απότομη υψομετρική διαφορά, γεγονός που καθιστά το σημείο απολύτως απροσπέλαστο.

Στον δρόμο από τις Καμάρες προς τα Βορίζια, βράχος κατέληξε στο οδόστρωμα. Σε αρκετά σημεία σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων διακόπτοντας την κυκλοφορία, ενώ σε αρκετά σημεία του νησιού σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, με την Πυροσβεστική να παρεμβαίνει όπου χρειάστηκε.

Στην Ιεράπετρα, ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι προκάλεσαν ανεμοστρόβιλο που κατέστρεψε θερμοκήπια και προκάλεσε ζημιές σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις

Οι ουρανοί «άνοιξαν» τη νύχτα της Τσικνοπέμπτης προς το ξημέρωμα της Παρασκευής 13/2 και η ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας δέχτηκε ισχυρές βροχοπτώσεις, συνοδευόμενες από ισχυρούς νότιους και νοτιοδυτικούς ανέμους οι οποίοι προκάλεσαν καταστροφικούς ανεμοστρόβιλους στις περιοχές του Αγίου Ανδρέα και στα Λιβάδια, όπου καταστράφηκαν τουλάχιστον 10 στρέμματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών ενώ ακόμα δεν έχει γίνει η πλήρης καταγραφή των ζημιών.

Κατολισθήσεις σημειώθηκαν και στον παραλιακό δρόμο που ενώνει τα Τέρτσα με τον Μύρτος δυτικά της Ιεράπετρας, όπου πτώσεις βράχων απέκλεισαν εντελώς τον μοναδικό δρόμο που διασχίζει τα νότια της Βιάννου.

Οι αρχές έκλεισαν επ’ αόριστον τον δρόμο μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, γεγονός που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα μετακίνησης στους κατοίκους, πολλοί εκ των οποίων έχουν αγροτικές καλλιέργειες στην περιοχή με συνέπεια να μην μπορούν να πάνε στα χωράφια τους

Κεφαλονιά: Υποχώρησε ο παραλιακός δρόμος στη Σκάλα

Στη Σκάλα της Κεφαλονιάς η θάλασσα βγήκε στη στεριά εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και των κυμάτων με αποτέλεσμα ο παραλιακός δρόμος να υποστεί μεγάλη διάβρωση η οποία «τρώει» την ακτή και τον δρόμο κάνοντάς τον να υποχωρεί όλο και περισσότερο.

Χίος: Μεγάλες πλημμύρες στη δημοτική ενότητα Αγίου Μηνά

Στο νησί της Χίου, σοβαρά προβλήματα δημιούργησε τη νύχτα η έντονη βροχόπτωση στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Μηνά και συγκεκριμένα στους παραλιακούς οικισμούς Μέγα Λιμνιώνα, Αγία Ερμιόνη αλλά και στο χωριό Θυμιανά, όπως και στην συνοικία του Κάστρου στην πόλη της Χίου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου μέχρι τις 7.30 το πρωί είχε δεχτεί 27 κλήσεις από πολίτες για πλημμυρισμένα υπόγεια και αποθήκες.

Ηλεία: Πλημμύρισαν σπίτια στη Ζαχάρω – Καταστροφές σε καλλιέργειες από ανεμοστρόβιλο – Φούσκωσε ο ποταμός της Νέδας

Στον νομό Ηλείας, και στην περιοχή της Ζαχάρως, πλημμύρισαν σπίτια από την υπερχείλιση της λίμνης στον Καϊάφα.

Η έξοδος της λίμνης προς τη θάλασσα λόγω του νότιου-νοτιοδυτικού ρεύματος έκλεισε, με αποτέλεσμα τα νερά της λίμνης μετά από το μεγάλο όγκο των βροχοπτώσεων να βρουν διέξοδο προς την παραλίμνια περιοχή ανατολικά και προς την πόλη της Ζαχάρως.

στον Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης, ισχυρός ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ελαιώνες, προκαλώντας ζημιές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Στο επίκεντρο της καταστροφής βρέθηκε το χωριό Μπόρσι, όπου η μανία της φύσης κατέστρεψε ολοσχερώς μια μεγάλη θερμοκηπιακή μονάδα. Από τα 30 στρέμματα της εγκατάστασης, τα 20 έχουν ισοπεδωθεί πλήρως. Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή καταγράφηκαν εκριζώσεις ολόκληρων ελαιώνων από τους σφοδρούς ανέμους.

Στα σύνορα των νομών Ηλείας και Μεσσηνίας, ο ποταμός της Νέδας βρίσκεται στα όριά του με την εικόνα να δημιουργεί κατάσταση συναγερμού, καθώς ήδη σε κάποια σημεία της όχθης στη Μεσσηνία, έχει ο ποταμός έχει ξεπεράσει την κοίτη του, ενώ οριακά κινείται από την πλευρά της Ηλείας.

Χαρακτηριστικές οι εικόνες στο ύψος της γέφυρας του Γιαννιτσοχωρίου, όπου το ποτάμι κινείται οριακά:

Ο φόβος να απειληθεί το χωριό Γιαννιτσοχώρι είναι ορατός και όλοι ελπίζουν να υπάρξει μια εκτόνωση των καιρικών φαινομένων, αν και τα μηνύματα των προγνώσεων δεν είναι ενθαρρυντικά.

Κλειστή η Ιόνια Οδός στο τμήμα Άρτας – Αμφιλοχίας

Από την κακοκαιρία έκλεισε η παλαιά Εθνική Οδός στο Κατάφουρκο Αμφιλοχίας λόγω μεγάλης κατολίσθησης. Η κυκλοφορία των οχημάτων είχε διακοπεί μέχρι τα αρμόδια συνεργεία να απομακρύνουν τις πέτρες και τα χώματα, ενώ κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός στο τμήμα από την Άρτα προς την Αμφιλοχία.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 13/2, θα σημειωθούν κάποια τοπικά ισχυρά φαινόμενα, κυρίως στην Κρήτη, στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο και στον Έβρο με τη προσοχή να επικεντρώνεται στη Θράκη λόγω μεγάλων βροχοπτώσεων στη Βουλγαρία.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις δυτικούς ανέμους στο νότιο Ιόνιο και στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης.

Από μεσημέρι της Παρασκευής και μετά οι βροχές θα αρχίσουν να λιγοστεύουν, ωστόσο θα επιμείνουν όλες τις ημέρες οι θυελλώδεις άνεμοι, ακόμη που θα φτάνουν ακόμα και 9 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα είναι ήπιες και σε κάποιες περιοχές θα ξεπερνάνε τοπικά ακόμα και τους 20 βαθμούς κελσίου.