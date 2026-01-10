Ραγδαία μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός, καθώς ένα νέο και έντονο κύμα κακοκαιρίας εισβάλλει στη χώρα, φέρνοντας θυελλώδεις ανέμους, ισχυρές βροχοπτώσεις και απότομη πτώση της θερμοκρασίας, με το χειμωνιάτικο σκηνικό να κυριαρχεί τις επόμενες ημέρες.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν από τις βραδινές ώρες της σημερινής ημέρας, ενώ το έντονο ψύχος σε συνδυασμό με χιονοπτώσεις θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της επικράτειας. Αυτή την ώρα πνέουν δυτικοί έως νοτιοδυτικοί άνεμοι, οι οποίοι στο νότιο Αιγαίο αγγίζουν ήδη τα 7 με 8 μποφόρ. Από τις 15:00 και μετά, τόσο στο νότιο Ιόνιο, όσο και στο νότιο Αιγαίο, η ένταση των ανέμων αυξάνεται περαιτέρω, φτάνοντας ακόμη και τα 9 μποφόρ, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση απαγορευτικού απόπλου.

Σήμερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, με τις περιοχές της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Στα ορεινά των ίδιων περιοχών σημειώνονται και χιονοπτώσεις, ωστόσο τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή ύφεση από το βράδυ.

Από αύριο, το σκηνικό αλλάζει δραστικά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει κατακόρυφη πτώση και το ψύχος να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό. Η πιο δύσκολη εικόνα θα καταγραφεί στη Βόρεια Ελλάδα, όπου από τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως σε περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά και στη Θράκη.

Σταδιακά, η πτώση της θερμοκρασίας θα επηρεάσει και την Αττική. Τα χιόνια για το λεκανοπέδιο μεταφέρονται χρονικά για τη Δευτέρα, όταν οι ψυχρές αέριες μάζες θα έχουν καλύψει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, φτάνοντας ακόμη και στα νοτιότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Τότε αναμένεται έντονος παγετός, αλλά και χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα, στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπως η ανατολική Στερεά Ελλάδα και η ανατολική Πελοπόννησος. Χιονοπτώσεις προβλέπονται και σε νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, η Δευτέρα θα είναι η πιο ψυχρή ημέρα αυτού του κύματος κακοκαιρίας. Από την Τρίτη και έπειτα, η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει, ενώ και οι θυελλώδεις βοριάδες που θα επικρατήσουν, θα παρουσιάσουν εξασθένηση, σηματοδοτώντας σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Μαρουσάκης: «Πολική φωτοβολίδα» με χιόνια έως τη θάλασσα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία, όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος εκτιμά ότι τα φαινόμενα θα αρχίσουν να ολοκληρώνουν τη δράση τους έως την Τρίτη, οπότε και οι πολικές αέριες μάζες θα απομακρυνθούν από τη χώρα.

Ήδη καταγράφονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τμήματα της Ελλάδας, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας στις περισσότερες περιοχές. Παράλληλα, χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά, ενώ από την Κυριακή, και κυρίως τη Δευτέρα, τα χιόνια αναμένεται να κατέβουν σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις ακόμη και σε νησιά του Αιγαίου, με πιθανότητα να δούμε χιονόστρωση ακόμη και κοντά στη θάλασσα.

Τι «βλέπουν» τα μοντέλα για την Αττική

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόγνωση για την Αττική. Όπως εξηγεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, βάσει του προγνωστικού συστήματος που χρησιμοποιεί, υπάρχει πιθανότητα 75% για αξιόλογες και γενικευμένες χιονοπτώσεις στο λεκανοπέδιο, ενώ ένα ποσοστό 25% αφορά ένα πιο ήπιο και περιορισμένο σενάριο.

Τα ποσοστά αυτά προκύπτουν από τη συνδυαστική αξιολόγηση τεσσάρων προγνωστικών μοντέλων, τα οποία αντλούν δεδομένα από:

το ευρωπαϊκό προγνωστικό κέντρο,

το αμερικανικό,

το γερμανικό,

και το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα «Ηρακλής».

Όπως διευκρινίζει, το ευρωπαϊκό μοντέλο εμφανίζει τα πιο συγκρατημένα σενάρια χιονόπτωσης, ενώ το αμερικανικό και το παγκόσμιο σύστημα «Ηρακλής» δείχνουν τα πιο εκτεταμένα φαινόμενα, με το γερμανικό να κινείται ενδιάμεσα.

«Λευκές εκπλήξεις» Κυριακή και Δευτέρα

Ο μετεωρολόγος εκτιμά ότι το διήμερο Κυριακή – Δευτέρα ενδέχεται να κρύβει «λευκές εκπλήξεις», καθώς διαφαίνεται ο σχηματισμός δευτερεύουσας διαταραχής στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ ανατολικής Πελοποννήσου και νότιας Αττικής, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την ένταση και την έκταση των χιονοπτώσεων.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, δεν είναι τυχαίος ο όρος «πολική φωτοβολίδα» που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη κακοκαιρία, καθώς αποτυπώνει τόσο τη σφοδρότητά της όσο και τη σχετικά σύντομη διάρκειά της.

Meteo.gr: Πτώση θερμοκρασίας πάνω από 10 βαθμούς

Πάνω από 10 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να πέσει η θερμοκρασία από αύριο, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Η ψυχρή εισβολή θα γίνει αρχικά αισθητή στα βόρεια της χώρας, ενώ στη συνέχεια θα επηρεάσει το σύνολο της επικράτειας. Σε πολλές περιοχές, η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να ξεπεράσει τους 10 βαθμούς Κελσίου.

Ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες προβλέπονται για τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, με τις πρωινές ώρες να συνοδεύονται από εκτεταμένο παγετό. Όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι, θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν αναμένονται ακόμη και σε πεδινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Σάββατο 10/01/2026:

Πιθανώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες τοπικά στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί και το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 11/01/2026:

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι αισθητή στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 14 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα 12/01/2026:

Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός.

Στη Θράκη, την ανατολική και κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο βροχές ή χιονόνερο και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Η πρόγνωση του καιρού για τη Τρίτη 13/01/2026:

Στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

Η πρόγνωση του καιρού για τη Τετάρτη 14/01/2026:

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.