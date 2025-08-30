Για σήμερα Σάββατο 30 Αυγούστου σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες προοδευτικά και από τα δυτικά θα αυξηθούν. Από τις μεσημεριανές ώρες βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Βόρεια Επτάνησα, στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονίας. Τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές θα είναι έντονα και θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, ενώ τη νύχτα προς Κυριακή θα επεκταθούν (με μικρότερη ένταση) στα Κεντρικά Επτάνησα και σε περιοχές της Δυτικής Στερεάς. Πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες τοπικού χαρακτήρα θα εκδηλωθούν επίσης σε περιοχές της Κεντρικής Στερεάς, της Θεσσαλίας και της υπόλοιπης Μακεδονίας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 32-33 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 32-34 και τοπικά 35 βαθμούς, στην Κεντρική Ελλάδα από 21 έως 32-34 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 33-34 και τοπικά στα ανατολικά έως 36-37 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 28-30, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 28-31 βαθμούς, ενώ τοπικά στην Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν στους 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι τόσο στο Αιγαίο, όσο και στο Ιόνιο, θα πνέουν από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις κυρίως από τις απογευματινές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32-33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι αρκετά πιθανό να βρέξει το βράδυ.. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32-33 βαθμούς.