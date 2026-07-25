Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σάββατο, και μόνο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες θα συνεχιστούν τα φαινόμενα της Παρασκευής κυρίως στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες αναμένονται κατά τις πρωινές ώρες στην Κεντρική και Νότια Εύβοια, στις Σποράδες, τοπικά στις Κυκλάδες, στα νησιά του Κεντρικού και Βόρειου Αιγαίου, καθώς επίσης και στα ορεινά της Κρήτης. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν μέχρι το μεσημέρι, ενώ ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 14 έως 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 16 έως 33 βαθμούς, στην Ήπειρο από 15 έως 31 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 12 έως 31 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 13 έως 31 βαθμούς, στην Κρήτη από 15 έως 31 βαθμούς, στα Επτάνησα από 18 έως 31 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 22 έως 29 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα βόρεια του νομού κατά τις πρωινές ώρες. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει κατά το υπόλοιπο της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά ενδέχεται να φτάσουν τα 6 μποφόρ έως τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, ενώ προς το βράδυ θα εξασθενίσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.