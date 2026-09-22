Αλλάζει σημαντικά το σκηνικό του καιρού σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, καθώς βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Κατά τόπους τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα, ιδιαίτερα στη Χαλκιδική και τις Σποράδες, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις σε περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Πού αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα

Σε έκτακτο δελτίο της, η ΕΜΥ προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες της Τρίτης έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία και στις παράκτιες περιοχές, στις Σποράδες, στη Χαλκιδική και στην Εύβοια. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Στη Χαλκιδική, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν την περιοχή από τις πρώτες ώρες της ημέρας έως νωρίς το απόγευμα, ενώ σε Θεσσαλία και Εύβοια θα συνεχιστούν κατά διαστήματα και προς τις βραδινές ώρες.

Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με το meteo.gr, οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 23 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, τους 26 στη Μακεδονία και τη Θράκη, τους 27 σε Ήπειρο και Θεσσαλία και τους 28-29 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Στην Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς, ενώ στα Επτάνησα έως τους 26. Στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται γύρω στους 20-21 βαθμούς.

Βοριάδες έως 7 μποφόρ

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα πελάγη θα φτάσουν κατά τόπους τα 6 με 7 μποφόρ, ενισχύοντας την αίσθηση της αλλαγής του καιρού.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κινείται περίπου από 17 έως 25 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασίες έως περίπου 26 βαθμούς.

Που βρέχει αυτή την ώρα Βροχές εκδηλώνονται αυτή την ώρα (7:50 π.μ.) σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται στη Θεσσαλία. Στον Βόλο καταγράφεται ισχυρή βροχή, με ρυθμό βροχόπτωσης 52,6 mm/ώρα, ενώ έντονα είναι τα φαινόμενα και στο Πήλιο, με 26,8 mm/ώρα στην Πορταριά. Βροχές σημειώνονται επίσης σε Μέτσοβο, Θάσο, Δράμα και Φανάρι Ροδόπης, ενώ ασθενέστερες βροχοπτώσεις καταγράφονται σε περιοχές της Εύβοιας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Κολυδάς: «Τυπική φθινοπωρινή μεταβολή» με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φθινοπωρινή μεταβολή του καιρού, με τις βροχές και τις καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές της χώρας και τον υδράργυρο να υποχωρεί. Η Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου αποτελεί, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, την «πιο ενδιαφέρουσα ημέρα» της μεταβολής, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη βόρεια και κεντρική Ελλάδα και σταδιακά να κινηθούν προς τα ανατολικά.

Ο μετεωρολόγος χαρακτηρίζει την εξέλιξη ως «τυπική φθινοπωρινή μεταβολή», με τρία βασικά χαρακτηριστικά: πτώση της θερμοκρασίας σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενίσχυση των ανέμων και βροχές κατά τόπους. Όπως επισημαίνει, δεν πρόκειται για μεταβολή με χαρακτηριστικά έντονης κακοκαιρίας.

Οι Σποράδες στο επίκεντρο – Έως 43 χιλιοστά βροχής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι Σποράδες, όπου αναμένεται ο μεγαλύτερος όγκος υετού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο Θοδωρής Κολυδάς, τα τοπικά ύψη βροχής μπορεί να φτάσουν περίπου τα 43 χιλιοστά, ενώ η μεγαλύτερη ένταση των φαινομένων αναμένεται στο διάστημα 06:00 έως 09:00, με περίπου 11 χιλιοστά μέσα σε τρεις ώρες.

Οι βροχές δεν θα περιοριστούν, ωστόσο, στις Σποράδες. Ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται επίσης σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Χαλκιδικής και της Εύβοιας, ενώ κατά τόπους οι βροχές θα συνοδεύονται από καταιγίδες, αυξημένη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο

Παράλληλα με τις βροχές, αισθητή θα είναι η αλλαγή και στο θερμοκρασιακό πεδίο. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν κυρίως στα βόρεια, επιστρέφοντας σε πιο φυσιολογικές για την εποχή τιμές, ενώ στα νότια θα παραμείνουν σε υψηλότερα επίπεδα.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να είναι ενισχυμένοι, ενισχύοντας περαιτέρω τη φθινοπωρινή εικόνα του καιρού.

Η μεταβολή αναμένεται να συνεχιστεί έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου σε τμήματα του βορειοδυτικού Αιγαίου, με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους με έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Βελτίωση από την Τετάρτη

Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν σταδιακά, ωστόσο την Τετάρτη θα παραμείνει άστατος ο καιρός στα ανατολικά και στην Κρήτη, όπου προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια τμήματα.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω μικρή πτώση.