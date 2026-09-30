Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα στα ανατολικά και νότια, ενώ από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση στην Εύβοια και την Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες αναμένονται στις Σποράδες, τις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά τμήματά τους, και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Τοπικές βροχές προβλέπονται επίσης στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν στην Κρήτη. Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες.

Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο με ένταση 5 έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Οι ριπές των ανέμων θα αγγίζουν κατά τόπους τα 70-80 χλμ./ώρα.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι κυρίως ανατολικοί έως βορειοανατολικοί, ασθενείς έως μέτριοι, 3 με 5 μποφόρ, ενώ τοπικά μπορεί να φτάσουν τα 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα μέτριοι άνεμοι 4-5 μποφόρ αναμένονται και στον Πατραϊκό Κόλπο.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 20 βαθμούς.

Στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα κινηθούν από 15 έως 23 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα από 16 έως 26 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσουν έως τους 23 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως τους 25 και στα Δωδεκάνησα έως τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην Αττική

Νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα της Αττικής προβλέπονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις, 6-7 μποφόρ, με ριπές που θα φτάνουν τα 70 χλμ./ώρα.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ τις πρωινές ώρες θα ενισχυθούν πρόσκαιρα στα 4-5 μποφόρ.