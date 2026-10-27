Με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, η κακοκαιρία που επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας.

Τα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα βορειοανατολικά, τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, τη Χαλκιδική, το Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Εύβοια, Σποράδες, ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, νησιά του ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, όπου κατά τόπους τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά. Στην Αττική η πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ βρίσκεται σε ισχύ έως τις πρωινές ώρες.

Πού θα εκδηλωθούν τα εντονότερα φαινόμενα

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ, ενώ από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στην ανατολική Στερεά και ιδιαίτερα σε Φθιώτιδα και Βοιωτία.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται επίσης ισχυρά φαινόμενα, ενώ από αργά το μεσημέρι στο επίκεντρο θα βρεθούν τα Δωδεκάνησα. Από το βράδυ επιδείνωση προβλέπεται και στη Θεσσαλία, κυρίως στις περιοχές της Μαγνησίας και της Λάρισας.

Προς το βράδυ δεν αποκλείονται ακόμη και χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας, σε υψόμετρα άνω των 1.300-1.500 μέτρων.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές έως τις πρωινές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν νέα φαινόμενα προς το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και θα εξασθενήσουν σταδιακά από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Έως 7 μποφόρ οι άνεμοι

Στο βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ.

Στο Ιόνιο θα πνέουν επίσης από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι θα ενισχυθούν στα 5 με 7 μποφόρ.

Πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 17, στη Θεσσαλία από 8 έως 18 και στην Ήπειρο από 6 έως 18 βαθμούς.

Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 20 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς.

Νέα επιδείνωση την 28η Οκτωβρίου

Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να επιδεινωθεί εκ νέου την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση, ενώ πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Στερεά και την Αττική.

Ειδικά στην Αττική, τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι, γεγονός που θέτει τον καιρό στο επίκεντρο και ενόψει των εκδηλώσεων και των παρελάσεων για την εθνική επέτειο.